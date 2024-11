Re Panettone®Milano 2024 a Novegro sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre

A Milano non tira aria di Natale senza Re Panettone®. La manifestazione riconosciuta come Fiera nazionale dalla Regione Lombardia, ideata e organizzata da Stanislao Porzio, è stata pioneristica a livello nazionale, e ha fatto da apripista alla divulgazione dei grandi lievitati natalizi di qualità artigianale. Infatti la prima edizione risale al 2008 e da allora, ogni anno si replica lo stesso grande successo.

Re Panettone® Milano torna quest’anno per il fine settimana 30 novembre – 1°dicembre, con una trentina di pasticcieri di eccellenza. È stata riconfermata la sede dello scorso anno, il Parco Esposizioni Novegro, che ha avuto un alto gradimento grazie agli ampi spazi espositivi e al grande parcheggio a disposizione dei visitatori.

Dal prossimo 12 ottobre saranno inoltre attive tutte le stazioni della linea blu della Metro, Novegro sarà quindi raggiungibile anche con i mezzi pubblici.

Un grande show pre-natalizio con ingresso gratuito, grazie al particolare sforzo degli organizzatori, dove si potranno gustare panettoni d’eccellenza dolci e salati, tradizionali e creativi, raccontati direttamente dai pasticceri lievitisti e fare acquisti a prezzi calmierati.

Uno degli eventi nel format della manifestazione è il Premio Re Panettone® che viene assegnato per categorie dalla Giuria Tecnica ma non solo, Stanislao Porzio ha istituito anche una Giuria Popolare che lo scorso anno ha avuto tantissimi estimatori. È possibile accreditarsi come Giurato Popolare a partire dai 16 anni di età. Il costo di partecipazione è di 6 euro per esprimere il voto per una categoria (Panettone o Lievitato innovativo), di 10 euro per entrambe (ingressi acquistabili sul sito).

Le votazioni avvengono alla cieca: i giurati i dolci con il loro marchio, ma con una lettera dell’alfabeto. Il voto viene assegnato con una procedura online, accessibile dal proprio cellulare. La proclamazione di tutti i vincitori, sia quelli secondo le Giurie Tecniche, sia quelli secondo la Giuria Popolare, avrà luogo domenica 1° dicembre alle ore 18. Chi fa parte della Giuria Popolare ha anche diritto all’accesso prioritario.

Main sponsor è il Molino Dallagiovanna, che segue Re Panettone dalla sua prima edizione, altro sponsor, Donq, azienda nipponica specializzata in prodotti da forno di matrice europea.

Orari: Sabato 30 novembre dalle 10.00 alle 20.00 – Domenica 1° dicembre dalle 10.00 alle 19.00

Sede: Parco Esposizioni Novegro – Via Novegro, 20054 Segrate (MI)

Ingresso: gratuito, previa registrazione online

Orario premiazione: ore 18.00 di domenica 1° dicembre

Ulteriori info: porzio@repanettone.it – 349 8469 856