Un Fuorisalone a quattro zampe con Farmina Pup-Arty al Parco Sempione

Il 12 e il 13 aprile, sulla piattaforma immersa nel verde dello storico Bar Bianco all’interno del Parco Sempione, un doppio appuntamento Fuorisalone dedicato ai pet ed alle loro famiglie dove assistere dal vivo alla performance di live painting di una mega ciotola il cui pattern in stile Pop Art diventerà un’esclusiva limited edition Farmina, tra set fotografici per scatti social, consulenze gratuite di esperti in nutrizione animale, e tentare la sorte con una ruota della fortuna per ricevere omaggi e drink speciali.

Sabato 12 e domenica 13 aprile, dalle 16 alle 20, nella

splendida cornice del Parco Sempione il mondo del pet si fonde al design con Farmina Pup-Arty, un appuntamento speciale e totalmente gratuito, ricco di attività all’insegna dell’arte, del divertimento e del benessere animale a cui cani (e gatti) di tutte le razze sono invitati a partecipare insieme alle loro famiglie. Dopo il grande successo della scorsa edizione Farmina, azienda di Nola (NA) leader del settore pet food e pet care, torna al Fuorisalone con un evento, dedicato a tutti i pet parent, ai pet lover e ai loro amici a quattro zampe, firmato da Only for Pet Lovers. Francesco Russo CIO Chief innovation Officer di Farmina spiega che “Mondi Connessi”, il tema del Fuorisalone 2025, “è un concetto che sentiamo particolarmente vicino alla nostra visione dell’innovazione nel pet care. Per noi, connettere mondi significa creare un ecosistema in cui scienza, tecnologia e design si integrano per migliorare la vita dei pet e delle rispettive famiglie offrendo soluzioni sempre più evolute e personalizzate. Per questo siamo entusiasti di portare al Fuorisalone la nostra idea di benessere per gli animali perché l’innovazione è nel nostro DNA: attraverso strumenti digitali avanzati, miglioriamo la comunicazione con i pet parent, offriamo consulenze nutrizionali personalizzate e facilitiamo il dialogo tra clienti, professionisti e opinion leader del settore. Per celebrare questa nostra propensione, abbiamo scelto di collaborare con un giovane artista napoletano, rendendo omaggio alle nostre radici e alla nostra creatività.” Nei due giorni del Farmina Pup-Arty, la piattaforma di legno immersa nel verde dello storico Bar Bianco all’interno del Parco Sempione farà da palcoscenico a diverse attività divertenti ed emozionali.

Si potrà assistere alla performance di live painting del giovane graphic designer napoletano Alessandro Catuogno che decorerà dal vivo una ciotola gigante, presentando un’anteprima del pattern in stile Pop Art che diventerà un’esclusiva limited edition Farmina; si avrà la possibilità di farsi immortalare da una pet-photographer in uno scatto ritratto insieme al proprio cucciolo; ricevere consulenze nutrizionali gratuite di esperti in nutrizione animale; tentare la sorte girando una ruota della fortuna per ricevere omaggi e drink speciali (fino ad esaurimento scorte) tra cui una preziosa ciotola in ceramica della storica Fornace Curti (fornacecurti.com), simbolo dell’artigianalità milanese attiva fin dal 1400, dipinta a mano da Alessandro Catuogno. Inoltre nei giorni precedenti all’evento, lo staff Farmina percorrerà le strade dei 5 distretti del design milanese a bordo di biciclette brandizzate, fornendo consulenze nutrizionali per pet, oltre a distribuire omaggi e inviti al Fuorisalone a quattro zampe di Farmina Pup-Arty.

L’azienda Farmina Pet Foods (farmina.com) è un’azienda italiana con oltre 50 anni di esperienza nel campo della nutrizione e del benessere animale. A partire dal 1999, sotto la guida del suo attuale Ceo – Dott. Angelo Russo- si è introdotta con successo nel mercato del pet food e pet care specializzandosi nel segmento dell’hyper-premium. L’azienda vanta oggi 4 stabilimenti di produzione, 75 mercati presidiati, un fatturato di oltre 400 milioni di dollari, un pool di consulenti che assistono le famiglie dei pet durante tutte le fasi della vita, un team di informatori veterinari al servizio dei professionisti di settore ed una forza vendita che copre l’intero territorio nazionale. La mission aziendale è quella di migliorare la salute dei pet attraverso l’educazione alla corretta nutrizione ed alla prevenzione.

Gli alimenti Farmina, infatti, disponibili sia nella formulazione secca che umida, sono veri e propri strumenti nutrizionali che, opportunamente selezionati e dosati grazie al supporto delle nostre consulenti, rispondono alle specifiche esigenze di ogni singolo pet. La nostra gamma include la linea di prodotti di mantenimento N&D Natural&Delicious, la linea funzionale N&D Quinoa e la linea Vet Life, un assortimento di diete per pet con esigenze particolari, ed una linea di snack dentali e funzionali. Le novità Farmina: . Farmina Dental Treats, gli unici snack che si prendono cura dell’igiene orale ma anche delle specifiche esigenze nutrizionali del tuo cane. N&D White & Brown, le due ricette appositamente studiate per soddisfare le esigenze dei cani con diversi colori e trame del mantello, ora disponibili anche per cuccioli e per cani di taglia medio grande!

Alessandro Catuogno

Alessandro Catuogno (instagram.com/alessandrocatuo) è un graphic designer specializzato in comunicazione visiva e grafica applicata al marketing. Diplomato presso il Liceo Artistico di Napoli, dove ha sviluppato una solida formazione artistica tradizionale, oggi opera come professionista freelance, offrendo servizi che spaziano dalla progettazione di identità visive alla realizzazione di contenuti per la stampa e il digitale, con particolare attenzione alla qualità estetica e alla coerenza del brand. Parallelamente alla sua attività di designer, porta avanti il progetto Pop-Nap, una serie di illustrazioni in stile pop art dedicate ai luoghi simbolo di Napoli e della Campania. Attraverso un uso distintivo di colori vivaci e linee essenziali, le sue opere reinterpretano il patrimonio artistico e culturale partenopeo in chiave contemporanea. Il suo lavoro è stato esposto in diversi eventi artistici: • Gennaio 2024 – Partecipa alla mostra collettiva “Arte sul Po” presso il Museo Miit di Torino, presentando l’opera “D R E A M”. • Marzo 2024 – Espone l’opera “Bimbo nell’erba” nella collettiva organizzata presso L’Atlante di Acerra (NA). • Dicembre 2024 – Prende parte all’evento di live painting “Vita sotto ‘e Pipparelle” a Marigliano (NA). • Febbraio 2025 – Inaugura la sua prima mostra personale presso Guyot, al Vomero (NA). Attraverso il suo lavoro, Alessandro Catuogno continua a esplorare il legame tra tradizione e modernità, consolidando la sua presenza nel panorama dell’arte e del design contemporaneo.