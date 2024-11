Oggi cerimonia apertura ‘Sport Movies & TV 2024’ a Palazzo Lombardia (ore 17, Auditorium Testori)

Presenti Jean Alesi, Gianni Bugno, Antonio Cabrini, Giusy Versace e atleti medagliati a Giochi Olimpici di Parigi

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana interviene oggi, martedì 5 novembre, alla cerimonia di apertura di ‘SPORT MOVIES & TV 2024 – 42nd Milano international ficts fest’ in programma dalle ore 17 all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia.

Insieme al professor Franco Ascani (membro della Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico del CIO), organizzatore del festival, parteciperanno grandi campioni dello sport come il pilota Jean Alesi, l’ex campione del mondo di ciclismo Gianni Bugno, l’ex azzurro campione del mondo di calcio Antonio Cabrini, l’atleta paralimpica Giusy Versace e alcuni tra gli atleti medagliati alle Olimpiadi di Parigi.

Il World FICTS Challenge si svolge all’insegna dello slogan ‘FICTS is Culture through sport’ in programma fino al 9 Novembre. Organizzato in collaborazione con Regione Lombardia e con Fondazione Milano Cortina 2026, l’evento è caratterizzato da un’ampia partecipazione internazionale e sarà articolato in 200 Proiezioni selezionate tra 1.450 opere partecipanti (tra cui 25 anteprime mondiali ed europee, immagini Olimpiche esclusive), 4 Meeting, 3 Workshop, 4 Mostre, 8 Eventi collegati, il Paralympic International Movies & Tv Fest e 20 Premiazioni di ospiti nazionali ed internazionali.

In calendario anche giornate a tema: ‘Ragazzi in gamba’ a cui prenderanno parte almeno 42.000 studenti, di cui oltre 30.000 provenienti da 70 Scuole di Milano e 11.000 da 32 Scuole del Veneto.

Prende il via un vero e proprio ‘Festival delle immagini Olimpiche’ con una ‘vetrina speciale’ dedicata ai ‘Giochi’ con le migliori immagini di tutti i tempi verso Parigi 2024 e Milano Cortina 2026 con le emozionanti performance di 985 Campioni sullo schermo.

Saranno presenti ospiti nazionali ed Internazionali del mondo dello sport, del cinema, della televisione e del giornalismo.

Il Festival è presentato nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, programma multidisciplinare, plurale e diffuso per promuovere i valori Olimpici e Paralimpici attraverso la cultura, il patrimonio e lo sport.

‘SPORT MOVIES & TV’ è organizzato con il contributo del Ministero per lo Sport e i Giovani e dell’Icsc – Istituto per il Credito Sportivo Culturale, con il patrocinio della Commissione europea, Comune di Milano, Sport e Salute, Coni e Cip.

– ore 17, Auditorium Testori di Palazzo Lombardia (piazza Città di Lombardia, 1 – Milano).