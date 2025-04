I racconti di Capitan U 1947: Un* bimb* non chiamerà mai i* su* … “genitore 1 genitore 2”

Il Governo legifera, i giudici decidono e i bimbi? … pieni di * esterni e ? interni. Un bimbo non può decidere, deve solo accettare e prenderne atto quando crescerà. Vengono rispettati tutti i generi per i loro giusti diritti, ma quelli de* bambin* a cui verrà negata la possibilità di crescere con due figure ben distinte da chiamare “mamma e papà”, i diritti dovuti verranno bypassati per l’intera durata della loro esistenza. Invece, a bimb* più fortunati, sarà assicurato sui documenti, in ogni caso, un genitore 1 e un genitore 2. chissà cosa starà pensando il Signore in Cielo … ah, dimenticavo, i progressisti sono per la maggior parte atei, eccetto, spesso, solo nel momento dell’avvicinarsi del grande salto.

A me, tutto ciò, pare l’estremizzazione “estremizzata” del concetto “Woke”, nato circa mezzo secolo fa per intervenire e sopperire alle ingiustizie sociali, senza preoccuparsi, però, di poterne creare molte altre non altrettanto salvaguardate.

Ma per fortuna, il mondo è volubile, e da oltre oceano, ove il “Woke” è decollato, ora, una campagna demolitrice ne sta mettendo a nudo tutte le incongruenze, per cui … è probabile che per l’avvenire dovremo abituarci a continui cambiamenti, e noi, umili e subenti cittadini, dovremo accettarli, solo fingendo, però, di “credere a tutto quello che ci verrà detto”, per non smettere di “credere in qualcosa di solo nostro, dentro di noi”, qualcosa che ci appartenga totalmente, e, che eviti di trasformarci tutti in tanti burattini di legno, a cui è stato carpito anche l’ultimo pezzetto di cuore autonomamente pulsante e “pensante”.

Per concludere questo mio breve racconto, oggi non vi saluto con una canzone, ma con una promessa solenne: fra un mese, giorno più o giorno meno, vi offrirò sul tema la mia risposta musicale.

… grazie per continuare a seguirmi …

Capitan U 1947

(alias Umberto Napolitano)