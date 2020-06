Il grido di dolore delle case MM abbandonate alla narrazione

Riceviamo e pubblichiamo una dettagliata denuncia dal sempre attivo ed efficiente consigliere Franco Vassallo sullo stato delle case popolari in gestione ad MM

Senza alcuna sorpresa apprendo da un articolo apparso su un quotidiano locale (http://www.milanotoday.it/eventi/milano-stato-di-abbandono-fraudolento-2020.html ), che uno dei tanti comitati inquilini non è per niente soddisfatto dall’attuale gestore MM sper la gestione il patrimonio ERP.

Leggendo l’articolo noto tra le righe termini come: disagio, reclami, inquilini inascoltati, delusi, imprese non controllate, negligenza manutentiva, infiltrazioni, abbandono e degrado perpetuo ……” , usati per definire il fallimento dell’affidamento a MM delle case di proprietà comunale.

“Affidamentofallimento”, voluto dalla giunta Pisapia su consiglio della “Gran visir” Carmela Rozza per accaparrarsi una manciata di voti e poi proseguito con l’attuale sindaco Peppone Sala “il Bottazzi da Milano”, ha portato il colpo di grazia alle case comunali.

La situazione descritta dal comitato inquilini di via Civitavecchia 100/108 è la stessa che ho riscontrato in questo mandato da consigliere Municipale e presidente della commissione Casa .in molte altre realtà.

Invano sono state presentate le denunce, inascoltate sono state le grida di disagio e di aiuto al “Bottazzi”: a lui la periferia non interessa se non per la realizzazione delle piste ciclabili, soldi che sarebbero potuti servire nella manutenzione e decoro delle case MM.

MM che fa ? NIENTE!

La priorità di MM non sono le ristrutturazioni, né gli ascensori e non parliamo poi delle facciate o cornicioni che cadono a pezzi costringendo gli inquilini a chiudersi in casa ( via Fleming 19).

A tacere poi di un call center inesistente dove segnalare un guasto è impossibile, richiedere l’intervento e ottenerlo è come vincere la lotteria.

Però bisogna “dare a Cesare quel che è di Cesare” qualcosa d’appariscente funziona, come ad esempio le iniziative per vendere l’immagine della “Buona gestione“, come il cinema all’aperto, gli aperitivi nei cortili, i balli, le serenate, la corrispondenza per conguagli d’affitto e udite udite pignoramento mobili.

Poco importa se dopo uno Spritz e un tango le case rimangono fatiscenti, e la parola manutenzione è un termine sconosciuto sia a MM che alla giunta.

La gestione delle case è passata a MM nel 2014, sembra assurdo che dopo 6 anni di gestione la maggior parte degli inquilini rimpianga il precedente gestore, di certo qualcosa non ha funzionato.

Sarebbe opportuno che il Sindaco ogni tanto si ricordi che è “Primo Cittadino“ e che la sua competenza arriva fino alla periferia dove esistono quartieri con case MM trascurate .

E’ arrivato il momento di capire cosa non funziona della gestione ERP se è un problema organizzativo o un problema di vertice, comunque sia va risolto, sarebbe umiliante se ha decidere il cambiamento fossero gli inquilini alle prossime amministrative.

Alcuni link sotto riportati, evidenziano il mio impegno verso gli inquilini delle case ERP.

