Milano, Bestetti (FI): Sala vive su Marte, manutenzione scolastica è ferma al palo

“L’annuncio del Sindaco Sala di un piano di manutenzione straordinaria delle scuole milanesi è davvero sbalorditivo, l’ennesimo colpo di teatro per cercare di conquistare la scena mediatica. Sembra che sia arrivato oggi a Palazzo Marino, dimenticando che gli interventi per mettere in sicurezza i tetti scolastici, annunciati oggi con ingenuo candore, risalgono a puntuali indicazioni di priorità formalizzate dai Municipi oltre 3 anni fa, a inizio 2017, senza che però nulla si sia mosso”. Così in una nota il Presidente del Municipio 7, Marco Bestetti (Forza Italia), commenta l’annuncio del Sindaco Sala del progetto “Ripartiamo dai tetti”.

“Il Sindaco Sala vive su Marte – prosegue – asserragliato nel bunker di Palazzo Marino tra like su Facebook e dirette Instagram, perdendo il contatto con la realtà. La sinistra ha cambiato ben 3 Assessori all’Edilizia Scolastica in 4 anni di Amministrazione, ma la situazione è rimasta la stessa. Le manutenzioni scolastiche sono ferme al palo, le criticità nelle classi dei bambini aumentano ogni giorno e i finanziamenti stanziati non riescono a coprire neanche le nuove emergenze. Ci risparmino i proclami da campagna elettorale, ammettano il loro fallimento e inizino a lavorare. Milano ha bisogno di cantieri, non di annunci”.