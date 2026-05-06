Grande corteo a Milano per i diritti degli animali: 50 associazioni chiedono rigore nell’applicazione delle leggi

L’appuntamento è fissato per sabato 9 maggio alle 15 in Piazza San Babila, da dove partirà la marcia attraverso le vie del centro.

Sabato 9 maggio, Milano ospiterà una grande manifestazione dedicata alla tutela degli animali. Il corteo, promosso da Leidaa, Enpa, Oipa, Lndc e Gaia, ha ricevuto l’adesione di altre 50 realtà animaliste e ambientaliste. L’obiettivo comune è richiedere che le recenti normative non restino semplici dichiarazioni d’intento, ma vengano applicate con costanza e severità da tutte le autorità preposte. Il ritrovo è previsto in Piazza San Babila alle 15, per poi proseguire nel cuore della città.

Le critiche alla gestione della fauna selvatica

Nella nota di presentazione, l’Enpa sottolinea un forte contrasto tra i progressi legislativi e le politiche attuali: “Sebbene la legge Brambilla riconosca gli animali come esseri senzienti e inasprisca le sanzioni per i maltrattamenti, non si può ignorare che la maggioranza stia spingendo per favorire l’attività venatoria attraverso il Ddl 1552”.

Secondo le associazioni, la fauna selvatica è sempre più in pericolo, citando come esempi recenti i 18 lupi avvelenati nel Parco nazionale d’Abruzzo e i tre esemplari ritrovati morti in Trentino. Anche l’Oipa ha ribadito l’urgenza dell’iniziativa, dichiarando che è fondamentale riconoscere gli animali come soggetti portatori di diritti e garantire che le leggi vigenti siano rispettate in ogni circostanza.