Soldi dei contribuenti per integrare i rom che non vogliono essere integrati

Sarebbe bello e produttivo convertire i Rom alla convivenza civile e al dialogo che sia scambio e condivisione, ma il loro modus vivendi è impermeabile e fortemente esclusivo. Ci siamo chiesti quali siano il loro lavoro, i loro impegni, le loro responsabilità accettate, ma il loro mondo in realtà pare una beffarda e gigantesca presa in giro. Pisapia con l’entusiasmo del buonista senza se e senza ma, ha passato il testimone a Sala, che continua a buttare sodi quasi a tacitare la coscienza.

E i campi rom prosperano, nei luoghi che ritengono opportuni, divulgando degrado e illegalità. “ Dal primo aprile del 2017 al 30 giugno del 2019 il Comune di Milano ha speso 463 mila euro nei campi rom per favorire «percorsi di inclusione sociale», di «autonomia abitativa e lavorativa» e di «integrazione, dei minori». A questi fondi comunali si aggiungono, poi, gli 1,2 milioni di euro di finanziamenti statali del Progetto Nazionale Rom, Sinti e Caminanti stanziati tra il 2013 e il 2016”. (la nota è di Libero)

Spendere i soldi dei contribuenti per potenziare discariche e spazi abusivi, degrado, rapine, furti, trattorie abusive, posteggiatori senza autorizzazione ecc. non appare un affare neppure per un manager di prestigio come Sala.