Street art a Milano: Buff Monster e Mr. Wany ridisegnano il ponte di viale Cassala

Dal 25 al 27 settembre performance di pittura dal vivo sul Naviglio Grande. L’opera sarà inaugurata lunedì 28 settembre alle ore 12.00 alla presenza degli artisti e dei Governatori dei Distretti Rotary 2041 e 2032.

Il ponte ferroviario di viale Cassala, lungo il Naviglio Grande, cambia volto grazie a un nuovo intervento di arte urbana. Dal 25 al 27 settembre, gli street artist Buff Monster e Mr. Wany, affiancati da altri artisti locali, realizzeranno un grande murale dedicato alla positività, alla cultura e all’inclusione. Per tre giorni cittadini, visitatori e appassionati potranno assistere alla performance di pittura dal vivo e seguire la trasformazione del ponte, al civico 42 di viale Cassala.

Distretto Rotary 2041 nell’ambito di “Walls of Equality”, progetto nato a Novi Ligure con il Liceo “Amaldi”, il Distretto Rotary 2032 e il Rotary Club di Novi Ligure. L’intervento è promosso dalnell’ambito di, progetto nato a Novi Ligure con il, ile il

L’inaugurazione il 28 settembre

L’opera sarà inaugurata ufficialmente lunedì 28 settembre alle ore 12.00, alla presenza di Buff Monster e Mr. Wany e dei Governatori dei Distretti Rotary 2041 e 2032, in rappresentanza dei territori di Milano, Piemonte e Liguria. L’inaugurazione sarà aperta alla stampa e rappresenterà il momento conclusivo della tappa milanese del progetto.

Un murale dedicato all’uguaglianza

“Walls of Equality” affronta i temi delle pari opportunità e della diversità attraverso figure femminili di età, abilità, culture e provenienze differenti. Lo sport costituisce il filo conduttore dell’opera ed è rappresentato come spazio di partecipazione, libertà e appartenenza.

La tappa milanese fa parte del programma di “Amazing Day – Pills 0.2”, manifestazione dedicata alla street art e alla cultura urbana. L’iniziativa è organizzata da The Amazing Art, in collaborazione con Ivan Studio, e ha ricevuto il benestare del Comune di Milano – Municipio 6, di RFI e dell’Ufficio Arte Pubblica del Comune di Milano, con il supporto di Loop Colors.

Il progetto tra Novi Ligure e Milano

Il progetto prenderà il via il 21 settembre a Novi Ligure, dove Buff Monster e Mr. Wany lavoreranno con gli studenti del Liceo “Amaldi” alla realizzazione di un murale nel cortile della sede scolastica di via Mameli e sul muro di confine del Circolo ILVA.

Dopo la prima tappa piemontese, “Walls of Equality” arriverà a Milano con l’obiettivo di riqualificare uno spazio urbano molto frequentato e portare il messaggio del progetto direttamente nelle strade della città.

Gli artisti

Buff Monster è uno street artist e visual artist statunitense noto per il suo immaginario pop, caratterizzato da colori accesi e dalle iconiche creature rosa. Le sue opere sono presenti su muri, in gallerie e in collezioni internazionali.

Mr. Wany è tra i pionieri della cultura hip hop italiana. Attivo dagli anni Novanta, ha sviluppato uno stile che unisce writing, lettering e figure espressive. Tra i suoi personaggi più riconoscibili figura Hiroshi Kabuki.

“Walls of Equality” vede il Liceo “Amaldi” di Novi Ligure nel ruolo di capofila ed è realizzato in collaborazione con la Città di Novi Ligure, la Consulta delle Pari Opportunità e il Circolo ILVA. Il progetto è sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, nell’ambito del Bando “Futura”, dal Distretto Rotary 2032, dal Rotary Club di Novi Ligure, dal Distretto Rotary 2041 e dagli sponsor locali Supermercati Gulliver, Demicheli Consulting, Denegri S.r.l., La Casa dei Sogni, Fossati Lattoneria, Danibel Comunicazione e Impresa Korumi Ilir.

Informazioni

dal 25 al 27 settembre 2026

Inaugurazione ufficiale: lunedì 28 settembre, ore 12.00

Luogo: ponte ferroviario di viale Cassala 42, Milano – Naviglio Grande Performance di pittura dal vivo:Inaugurazione ufficiale:Luogo: