Street art a Milano: Buff Monster e Mr. Wany ridisegnano il ponte di viale Cassala

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Dal 25 al 27 settembre performance di pittura dal vivo sul Naviglio Grande. L’opera sarà inaugurata lunedì 28 settembre alle ore 12.00 alla presenza degli artisti e dei Governatori dei Distretti Rotary 2041 e 2032.
Il ponte ferroviario di viale Cassala, lungo il Naviglio Grande, cambia volto grazie a un nuovo intervento di arte urbana. Dal 25 al 27 settembre, gli street artist Buff Monster e Mr. Wany, affiancati da altri artisti locali, realizzeranno un grande murale dedicato alla positività, alla cultura e all’inclusione. Per tre giorni cittadini, visitatori e appassionati potranno assistere alla performance di pittura dal vivo e seguire la trasformazione del ponte, al civico 42 di viale Cassala.
L’intervento è promosso dal Distretto Rotary 2041 nell’ambito di “Walls of Equality”, progetto nato a Novi Ligure con il Liceo “Amaldi”, il Distretto Rotary 2032 e il Rotary Club di Novi Ligure.
L’inaugurazione il 28 settembre
L’opera sarà inaugurata ufficialmente lunedì 28 settembre alle ore 12.00, alla presenza di Buff Monster e Mr. Wany e dei Governatori dei Distretti Rotary 2041 e 2032, in rappresentanza dei territori di Milano, Piemonte e Liguria. L’inaugurazione sarà aperta alla stampa e rappresenterà il momento conclusivo della tappa milanese del progetto.
Un murale dedicato all’uguaglianza
“Walls of Equality” affronta i temi delle pari opportunità e della diversità attraverso figure femminili di età, abilità, culture e provenienze differenti. Lo sport costituisce il filo conduttore dell’opera ed è rappresentato come spazio di partecipazione, libertà e appartenenza.
La tappa milanese fa parte del programma di “Amazing Day – Pills 0.2”, manifestazione dedicata alla street art e alla cultura urbana. L’iniziativa è organizzata da The Amazing Art, in collaborazione con Ivan Studio, e ha ricevuto il benestare del Comune di Milano – Municipio 6, di RFI e dell’Ufficio Arte Pubblica del Comune di Milano, con il supporto di Loop Colors.
Il progetto tra Novi Ligure e Milano
Il progetto prenderà il via il 21 settembre a Novi Ligure, dove Buff Monster e Mr. Wany lavoreranno con gli studenti del Liceo “Amaldi” alla realizzazione di un murale nel cortile della sede scolastica di via Mameli e sul muro di confine del Circolo ILVA.
Dopo la prima tappa piemontese, “Walls of Equality” arriverà a Milano con l’obiettivo di riqualificare uno spazio urbano molto frequentato e portare il messaggio del progetto direttamente nelle strade della città.
Gli artisti
Buff Monster è uno street artist e visual artist statunitense noto per il suo immaginario pop, caratterizzato da colori accesi e dalle iconiche creature rosa. Le sue opere sono presenti su muri, in gallerie e in collezioni internazionali.
Mr. Wany è tra i pionieri della cultura hip hop italiana. Attivo dagli anni Novanta, ha sviluppato uno stile che unisce writing, lettering e figure espressive. Tra i suoi personaggi più riconoscibili figura Hiroshi Kabuki.
“Walls of Equality” vede il Liceo “Amaldi” di Novi Ligure nel ruolo di capofila ed è realizzato in collaborazione con la Città di Novi Ligure, la Consulta delle Pari Opportunità e il Circolo ILVA. Il progetto è sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, nell’ambito del Bando “Futura”, dal Distretto Rotary 2032, dal Rotary Club di Novi Ligure, dal Distretto Rotary 2041 e dagli sponsor locali Supermercati Gulliver, Demicheli Consulting, Denegri S.r.l., La Casa dei Sogni, Fossati Lattoneria, Danibel Comunicazione e Impresa Korumi Ilir.
Informazioni
Performance di pittura dal vivo: dal 25 al 27 settembre 2026
Inaugurazione ufficiale: lunedì 28 settembre, ore 12.00
Luogo: ponte ferroviario di viale Cassala 42, Milano – Naviglio Grande

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