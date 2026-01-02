Io sono la Solitudine

Sono la verità nuda che detesti, l’incubo del silenzio dell’assenza, la stanchezza di vivere, l’immobilismo dei sentimenti. Non ho colori né luce, un’ovatta avvolgente che assorbe respiri e dimensioni, subdola e insinuante, statica. Ho dimenticato i sorrisi, le voci, il canto del vento. Divoro pezzi di umanità con infiniti perché, ma gli insulti, le invettive sono una costante doverosa per il mio carattere invadente, senza scrupoli. Sono la Solitudine cangiante e multiforme come le motivazioni infinite dell’uomo, poche volte spiritosa e leggera, spesso un macigno con un fardello di tristezza e di abbandono, spesso volutamente incompresa, buia di sogni e di speranza. L’anima si inginocchia sfinita, raccoglie con fatica la volontà, prigioniera di un’apatia incolore, cercando una parola, un bacio, una nuova vita. Abito ovunque senza limiti di tempo o di spazi… ma in cuor mio là dove la sofferenza sembra non avere soluzioni e il pianto sgocciola senza riserve nelle case arruffate, nei sentieri deserti, invocando il volo delle farfalle, vorrei essere cancellata, distrutta. Non so danzare o suonare, ma ascolto la musica del silenzio delle parole tradite dalle anime che nella folla non sanno comunicare. Fuggire, aprire i cancelli dei loro sentimenti, per offrire un sorriso. Ognuno con la sua solitudine, il vuoto, l’incapacità di scambiare amore.

“…E nella luce nuda vidi

Diecimila persone, forse più,

Persone che parlavano senza parlare,

Persone che ascoltavano senza sentire,

Persone che scrivevano canzoni che le parole non avrebbero mai condiviso

E nessuno osò disturbare

Il suono del silenzio.” (Simone e Garfunkel)

Non piango perché non ho lacrime, ma sono il pianto della madre con un figlio malato, il cuore sbiadito di un giovane ripiegato sui suoi problemi, l’abbandono di un clochard tra cartoni e stracci, la fame senza speranza, i lampi di una guerra infinita, il dolore di chi soffre, la morte inevitabile.

Ma io sono nata con la vocazione ad un abbraccio ai poeti, ai pittori, ai musicisti, all’infinito immaginario della creatività, nutrendo le loro anime di emozioni, aspirazioni, giochi di colore e per sedere compiaciuta al loro fianco, testimone della Bellezza. E dialogare a tu per tu, con la luna, il sole, quella nuvola capricciosa “passero solitario” che

Cantando vai finché non more il giorno;

Ed erra l’armonia per questa valle.

Primavera dintorno

Brilla nell’aria, e per li campi esulta,

Sì ch’a mirarla intenerisce il core. (Giacomo Leopardi)

E guardare il mare, la notte, in attesa, l’alba che tenta un sorriso prima del risveglio, il mistero che ogni giorno si rinnova e si riprende in mano l’umanità.

Vorrei essere cullata da una nuvola, irradiare profumo e illuminare solo il pensiero dei filosofi e le immagini degli artisti, avvolgente quando sa fiorire nelle menti umane per il progresso e il cuore dell’umanità e l’amicizia tra i popoli.

Nene Ferrandi