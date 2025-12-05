I racconti di Capitan U 1947: 1979… Anno Internazionale del Bambino… i fatti principali

1° gennaio 1979: la Nazioni Unite proclamano ufficialmente il 1979 Anno Internazionale del bambino …

… e qui mi fermo! Anche il 1979 è rigonfio di notizie tragiche e morti violente (il giudice Emilio Alessandrini assassinato da un gruppo di estrema sinistra appartenenti a Prima Linea), processi iniziati e apparentemente conclusi (quello di Piazza Fontana con l’assoluzione piena del ballerino Pietro Valpreda incriminato nella pista anarchica, risultata in seguito del tutto estranea), dittatori al potere (l’āyatollāh Khomeini assume il potere in Iran e, a seguire, un gruppo di studenti musulmani a fine anno occuperà l’ambasciata statunitense e la prigionia degli ostaggi durerà 444 giorni), guerre che iniziano e non si sa se e quando finiranno (l’anno si chiude con l’Unione Sovietica che invade l’Afganistan), ecc. Ma qui, ripeto, mi fermo e, d’ora in avanti, nei prossimi racconti dagli anni di cui parlerò bandirò ogni violenza, se non un breve accenno per onor di cronaca, perché la vita non può essere ricordata solo attraverso le cose più brutte che ci hanno segnato.

… il mio racconto di oggi …

Per me, il 1979 comincia alla grande! La mia canzone, Bimba mia, viene promossa dalla giuria sanremese, che allora esisteva e giudicava imparziale nella scelta dei brani e degli interpreti partecipanti, col massimo dei voti su oltre 500 canzoni presentate. Partecipo al Festival di Sanremo e la prima serata mi vede primeggiare nuovamente con notevole vantaggio di preferenze ottenute. Tutto bene, dunque? … No! Purtroppo, il mattino dopo vengo contattato dal mio produttore che mi accenna ad una proposta ricevuta da parte dell’organizzazione, proposta da me ritenuta “irricevibile e inaccettabile”, e della quale non entro nei particolari. Naturalmente, rifiuto e rimando tale proposta al mittente incurante della “collera” che potrebbe conseguire dal mio rifiuto … Risultato: nella serata finale mi classifico al nono posto, con il pubblico che contesta il risultato fischiando sonoramente e incredulo.

Purtroppo, in Italia si cerca da sempre, per soddisfare interessi vari, di complicare il corso normale degli eventi causando molti intoppi alle vittime che non si adeguano. Io, però, “non mi considero vittima, ma un vincente”: nel 1966, dopo “Chitarre contro la Guerra” ho fatto una scelta ponderata e decisa, quella di non cedere mai a nessun ricatto o a qualsiasi lusinga politica, da qualunque parte essa mi venisse prospettata. Ero perfettamente consapevole, allora, di chiudermi molte porte ma certo di aprire “portoni” gratificanti alla mia coerenza, serenità e abilità nel crearmi opportunità alternative, grazie al lavoro e alla qualità delle mie offerte musicali: canzoni accettabili, spettacoli dignitosi, una media di 200 all’anno, e altrettante radio libere costantemente visitate, dalla più piccola alla più in voga nei luoghi delle mie esibizioni. Non arrivavo mai solo pochi minuti prima di salire sul palco, ma sempre nel primissimo pomeriggio, in modo da contattare e farmi ospitare nella sede dell’emittente più vicina e le mie canzoni scalavano prima le loro classifiche e, sommate, quelle nazionali: faticoso ma vincente!

Il mio rifiutò al “compromesso” prospettatomi al Festival e la mancata vittoria, pronosticata da quasi tutti gli “addetti ai lavori”, procurano alla mia casa discografica WEA un danno di immagine e di “credibilità operativa”, nonché una restrizione di opportunità promozionali, per cui, nonostante il successo strepitoso di vendita e di ascolto radiofonico di “Bimba Mia”, il direttore artistico mi propone di farmi una etichetta su misura, che loro distribuiranno, offrendomi un allettante minimo garantito annuale di vendita, e così … creo l’ ”Amiamoci”, con un marchio raffigurante due gatti innamorati che ricordano volutamente “Duchessa e Romeo” del film “Gli Aristogatti” di Walt Disney. “Cantando e Fischiettando” è il mio primo singolo e nel testo evidenzio il desiderio di non arrabbiarmi più per le brutture del mondo. Basta col rinchiudermi in me stesso ma aprirmi al prossimo alla ricerca del contatto e dell’amore universale, offrendo la mia mano per primo per riuscire insieme a superare ogni difficolta, fregandocene che qualcuno possa poi accusarci di superficialità e disimpegnato qualunquismo. Insomma, provare a prendere la vita, senza precludere impegno, onestà e coerenza, in modo meno oppressivo, un po’ più “cantante e fischiettante”, per ribellarsi alla solitudine, tristezza e rassegnazione che “qualcuno” cerca in tutti i modi di appiopparci sul groppone, per isolarci e renderci insicuri, ovvero … più controllabili e gestibili.

… per concludere …

… mi riallaccio al titolo: “ 1979 … Anno Internazionale del Bambino, istituito per aumentare globalmente la consapevolezza sulla condizione dei bambini e promuovere i loro diritti.

Siamo nel 2025 e mi permetto di ricordare alcuni di questi diritti:

Il diritto di un bambino di vivere in un mondo in pace e non perennemente in guerra per interessi personali, ideologici o politici. I “grandi”, che stanno spesso ben lontani da ogni fronte di battaglia, sono la causa principale della morte dei bambini inermi e indifesi ma, invece di trovare una soluzione ai massacri, cercano le scuse per alimentarli ulteriormente. Mercoledì scorso su tutte le prime pagine dei principali quotidiani italiani dominava il titolo “ La Russia minaccia l’Europa”, dimenticando i titoli dominanti del giorno prima, del tipo … “La Nato pensa ad un cyber attacco “preventivo” contro la Russia”. Ora, per portare degli esempi reali, ricordo che il diritto dei bambini Ucraini e Palestinesi, nonché di quelli russi ed europei in un tragico futuro ipotizzabile, è quello di non venire massacrati giornalmente dalle bombe e dalle macerie da queste provocate … come sarebbe anche stato un sacrosanto diritto dei bambini ebrei quello di non venire rapiti alle loro madri o trucidati nel sonno nel tragico e famigerato attacco di Hamas del 7 ottobre … e questo diritto, vale per tutti i bambini del mondo, come … Il diritto di ogni bambino di crescere nell’amore di una coppia che si ama e si rispetta, senza il timore di venire un giorno “sottratto alla loro tutela” da un giudice spinto da motivazioni molto, ma molto meno rilevanti e pericolose di un bimbo tirato su da una famiglia alla quale, al contrario, non viene sottratto, anche se questa lo costringe a vivere in condizioni scarsamente igieniche e nella più totale carenza istruttiva. L’unica istruzione che riceverà sarà improntata all’apprendimento dell’illegalità, creando i presupposti per un futuro basato esclusivamente sul delinquere quotidiano.

Il diritto di ogni bambino cresciuto in una famiglia cattolica, il 90,8 %, almeno da piccolo, è quello di poter credere alle favole, alla Cicogna, a Gesù bambino, alla gioia del Natale senza che questo gli venga negato per non “offendere” il restante 9,2%, al quale però, al contrario, non viene negato, e giustamente, di festeggiare liberamente le proprie tradizioni. Infatti nessuno vieta ai bambini musulmani di festeggiare la fine del Ramadan del 30 marzo, la Festa del Sacrificio del 6 giugno e il Capodanno islamico del 26 giugno … allo stesso modo ai bambini indiani non viene negata la “Festa dei Colori” in primavera col lancio di polveri colorate, la “Festa delle Luci” in autunno, durante la quale si accendono lumini per onorare la dea Lakshmi” … come ai bambini cinesi non viene tolta la “Festa di Primavera”, il Capodanno Cinese, tra fine gennaio e metà febbraio, festa che si conclude con la Parata del Leone e del Drago in piazza Sempione a Milano, seguita da esibizioni pacifiche di arti marziali, sfilate in costumi antichi, canti e balli … ed altre ancora che noi italiani guardiamo con curiosità, che non ci offendono, ma alle quali spesso partecipiamo con gioia come osservatori. Inclusione è condividere, non escludere! … Chi vuole intendere in-tenda, gli altri … “progressivamente” nel sacco a pelo!

Io sono italiano e cattolico. Credo in Dio e lo ringrazio, al mattino quando mi sveglio e la notte prima di coricarmi, per ogni attimo che mi concede, soprattutto la certezza di un grande amore per tutta la vita e di una famiglia formatasi in questo amore. Ognuno si sceglie il Dio che vuole o gli conviene, il mio è caritatevole, accogliente e, soprattutto … discreto. Offre e non pretende, indica la strada lasciando ad ognuno la scelta di intraprenderla o avventurarsi in altre diramazioni. Seguendo il suo insegnamento io rispetto tutti, non pretendo di essere ricambiato e discretamente provo a condividere i miei pensieri di amore, come quello di congedarmi ora da voi offrendovi il video di una canzone dei Beach Boys del 1966, la prima canzone a usare il nome di Dio in un testo e considerata da molti la canzone più bella del mondo. Poche parole che, però, racchiudono tutto … God only knows … Dio Solo sa.

Se mai dovessi lasciarmi

La mia vita, credimi, continuerebbe comunque

Il mondo non avrebbe nulla da mostrarmi.

Perciò che senso avrebbe vivere?

Dio solo sa cosa sarei senza te

Potrei non amarti per sempre

Ma finché ci saranno stelle sopra di te

Non avrai mai bisogno di dubitarne

Ti renderò sicura di questo

Dio solo sa cosa sarei senza te

… dandovi appuntamento a fra due venerdì, vi saluto rinnovandovi tutto il mio affetto e gratitudine …

Capitan U 1947

(alias Umberto Napolitano)