Natale, Belvedere al Palazzo Lombardia aperto al pubblico

In occasione delle festività natalizie, il Belvedere ‘Silvio Berlusconi’ di Palazzo Lombardia apre le sue porte ai cittadini. A partire da questo weekend, infatti, si potrà salire al 39esimo piano della sede della Giunta regionale, su prenotazione nel sito internet della Regione, per godere quella che il presidente Attilio Fontana definisce “una vista mozzafiato unica e inimitabile sulla città di Milano e sulle montagne della Lombardia”.
Nello specifico, i visitatori potranno accedere all’edificio dal Nucleo 1 di Piazza Città di Lombardia, in queste date: 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21 dicembre 2025 dalle 10 alle 18 e il 6 gennaio 2026 dalle 10 alle 18.
Nel corso della visita al Belvedere i cittadini potranno ammirare anche un albero di Natale realizzato con oltre due mila palloncini in lattice 100% biologico, allestito in un contesto pensato per far vivere a grandi e piccini tutto il fascino del Natale in un’atmosfera magica.
Per partecipare è necessario effettuare una prenotazione al link https://eventi.regione.lombardia.it/it/belvedere-experience-natale-2025-palazzo-lombardia .
