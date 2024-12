Natale e Capodanno al ristorante: idee last minute a Milano (con i prezzi)

AUTEM*

Via Serviliano Lattuada 2, Milano

Gift card a partire da 100 euro

Menù Cenone di Capodanno 250 euro

Da AUTEM* di Luca Natalini nel cuore di Porta Romana, il 2025 prende il via con un’esperienza gastronomica ricercata, ogni elemento, dal brindisi di benvenuto con Champagne Laurent Lequart Grande Réserve alle piccole creazioni dolci finali, è un inno all’intesa tra classicità e avanguardia e un mezzo per vivere il presente con la bellezza della condivisione.

Questo menù esclusivo, arricchito da abbinamenti con vini pregiati, è proposto a 250 euro a persona. Abbinamenti vini: Classico 150 euro / I Rari 250 euro.

Per regalare momenti di squisita poesia enogastronomica, le gift card Autem*, acquistabili dal sito web del ristorante (giftcard/autemmilano), comprendono anche l’esperienza Take me to the Market, con visita e spesa al Mercato Agricolo di Porta Romana guidati dallo chef Natalini, per poi imparare i suoi segreti in cucina, comporre e degustare piatti perfetti alla vista e al palato.

Per informazioni e prenotazioni: Tel. +39 351 278 0368 | autem-milano.com

RICCI OSTERIA

Via Pasquale Sottocorno 27, Milano

Gift card tra 50 e 1000 euro

Ricci Osteria è l’unico ristorante della città in cui sentire davvero “La Puglia a Milano”, con pasta, pane e dolci preparati in casa tutti i giorni. Il menù, curato dagli chef Antonella Ricci, VinodSookar e Francesco Bordone, prevede le celebri orecchiette fatte in casa con broccoli, pomodorini confit e mollica di pane alle

acciughe. Le orecchiette, inserite dal New York Times tra i 25 piatti più buoni in Italia, all’interno dell’articolo I 25 piatti di pasta essenziali da mangiare in Italia fino al 12 gennaio 2025 sono ancora più buone: per ogni piatto di orecchiette venduto, un euro sarà devoluto a LILT Milano Monza Brianza per sostenere i servizi di assistenza ai malati oncologici. Come regalo di Natale, il ristorante propone una gift card da acquistare online digitando un importo tra 50 e 1000 euro www.giftcard.superbexperience.com/ricciosteria/amountc ma anche experience da regalare: Domenica in Puglia, ogni domenica a pranzo, con un menù fisso da 59 o 118 euro, pensato per accompagnare gli ospiti nel cuore della Puglia ed Esperienza in Puglia, da 70 o 130 euro (portate preparate a mano libera dello chef, con bottiglia di vino, acqua e coperto inclusi).

Per informazioni e prenotazioni:ricciosteria.it e 02 49705612

STENDHAL MILANO

Via Ancona Angolo via San Marco, Milano

Per chi ama l’atmosfera natalizia, Stendhal Milano è un posto imperdibile, soprattutto con il giardino d’inverno che si affaccia su Piazza San Marco, graziosamente addobbato. Situato nei pressi di Moscova e a pochi minuti di passeggio dalla Pinacoteca di Brera, Stendhal Milano è un punto di riferimento per assaporare la classica cucina meneghina: dal risotto giallo con ossobuco alla cotoletta alla milanese. Per il cenone di San Silvestro, il ristorante propone menù alla carta. Da non perdere mondeghili tradizionali, Carpaccio di wagyu con l’insalata russa della tradizione, Tonnarello verde al ragù bianco e tartufo nero, cotoletta al tartufo e ossobuco alla milanese con gremolada al profumo di limone, accompagnato dal risotto giallo. A fine cena, verrà servito Caffè Stendhal con panna, menta e una spolverata di cacao, dolce e digestivo.

Per informazioni e prenotazioni: stendhalmilano.it | Tel. 02 657 2059

OSTERIA DI BRERA

Via San Marco 5, Milano

Osteria di Brera, situato nel cuore dell’omonimo quartiere, a pochi passi dalla Pinacoteca, è un punto di riferimento per gli amanti del pesce fresco e delle crudités. Guidato dall’imprenditore Marcello Forti, il ristorante propone un’esperienza che fonde l’eleganza senza tempo delle brasserie del sud della Francia con un’atmosfera contemporanea e pop.

La cucina, curata dallo chef Giovanni “Johnny” Muro, propone diverse portate, dove il pesce fresco è il vero protagonista: dalla selezione di crudi ai primi piatti, fino ai secondi da condividere. Il periodo delle festività può essere una buona occasione per provare i diversi piatti, come l’ostrica tequila e lime, i cappellacci di zucca, burro, salvia e bottarga di muggine e la zuppetta di mare “da leccarsi le dita”.

Per informazioni e prenotazioni: osteriadibrera.it | Tel. 02 29061051