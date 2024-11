I racconti di Capitan U 1947- Schlein sentenzia: Musk, tu no!

L’Italia sa badare a sé stessa ma, Signor Presidente, non sempre vale per tutti.

Terrificante, amici, ma non ce la faccio più, sono disperatamente esausto. Mi ritrovo in un’Italia perennemente in guerra tra due contrapposizioni: una, esaltata, perché figlia di discendenti prediletti e l’altra, demonizzata, perché derivante da figli di un dio minore, quindi illegittima. Risultato: uno scorrere della vita rigonfio di ansia, incertezza e tristezza. Una parte politica, appellatasi col nome “Partito Democratico”, ha cancellato la vecchia sinistra, appropriandosi della provenienza ideologica, ma disattendendone i reali valori e il modo coerente e attivo di fare politica. Ha ereditato i giovani bivaccanti nei centri sociali, indottrinandoli ulteriormente per lanciarli come orde di lanzichenecchi incivili, portatori di scompiglio e violenza ad ogni chiamata alle armi: attaccano la polizia dichiarandosi antifascisti e non si rendono conto di cadere in comportamenti effimeri e nazisti che colpiscono cittadini inermi a cui importano solo prospettive di sopravvivenza dignitosa e non ideologie ammuffite: queste non portano pane, ma solo rabbia, sangue e angoscia.

Soros e Gates, ancor di più dal Covid in poi, hanno interferito spesso nella politica italiana fino a contribuire alla demonizzazione della polizia italiana, sfociata nel documento ufficiale di una sconosciuta, ma pur sempre Commissione Europea, del 23 ottobre 2024, che poneva l’attenzione sulla proliferazione raziale delle forze dell’ordine italiane … poche voci insorsero allora a difesa, se non quelle di un centro destra sempre più mutilato dalla stampa che conta, per cui non adeguatamente salvaguardato.

Quelle voci allora assenti, però, insorgono ora compatte e indignate quando un altro miliardario, Musk, esprime un suo giudizio, anche se pesante come un macigno, sull’operato di certi giudici appartenenti a un’area della magistratura, da molti considerata, a torto o a ragione, di sinistra. Egli non può arrogarsi, sentenzia Elly Schlein, il diritto di dettare la politica al governo Meloni. Io penso, però, che siano solo affermazioni di propaganda, perché la rotta del governo eletto è apparsa subito chiara e bel delineata, indipendente da qualsiasi influenza esterna, dal giorno del suo insediamento dopo una, forse inattesa, schiacciante vittoria.

Anche Trump è stato eletto con una schiacciante, addirittura umiliante, vittoria e ha promesso di dare subito una svolta al mondo e di liberarlo da ogni farneticante ideologia woke, nonché pastoia burocratica frenante, che troppo a lungo hanno condizionato il progredire logico, e armoniosamente compatibile, di una società da poco affacciatasi, con speranze rinnovate, al nuovo millennio.

Le sinistre mondiali non riescono a farsi una ragione del terremoto politico causato da tanto spostamento a destra da parte degli elettori e, invece di concentrarsi su un’autocritica impegnativa e costruttiva, preferiscono pensare che tutti quelli che non le hanno votate sono solo dei malati da guarire e riportare sulla retta via, a costo di usare anche le maniere forti. Ciò, di conseguenza, origina tensione e guerra fratricida, causa principale di un mondo alla deriva, confuso e intristito.

Desideroso di pace e armonia, anche questa volta mi accomiato da voi offrendovi una canzone, non mia, stupenda, che io considero la più bella canzone di pace mai scritta … “Imagine” di John Lennon

Immaginate che non ci sia alcun paradiso

Se ci provate è facile

Nessun inferno sotto di noi

Sopra di noi solo il cielo

Immaginate tutta la gente

Che vive solo per l’oggi

Immaginate che non ci siano patrie

Non è difficile farlo

Nulla per cui uccidere o morire

Ed anche alcuna religione

Immaginate tutta la gente

Che vive la vita in pace

Si potrebbe dire che io sia un sognatore

Ma io non sono l’unico

Spero che un giorno vi unirete a noi

Ed il mondo sarà come un’unica entità

Immaginate che non ci siano proprietà

Mi domando se si possa

Nessuna necessità di cupidigia o brama

Una fratellanza di uomini

Immaginate tutta la gente

Condividere tutto il mondo

Si potrebbe dire che io sia un sognatore

Ma io non sono l’unico

Spero che un giorno vi unirete a noi

Ed il mondo sarà come un’unica entità.

Ciao …

Capitan U 1947

(alias Umberto Napolitano)