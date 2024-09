Teatro Manzoni – stagione teatrale 2024/25

La stagione teatrale 2024-25 conferma l’ormai solida impostazione articolata in quattro cartelloni tematici: Prosa, Ridere alla grande, Extra e Family. A farla da padrona, come da tradizione, è la rassegna della Prosa. Gli otto spettacoli in abbonamento e i sette fuori abbonamento compongono un cartellone estremamente ricco e variegato, che spazia dalla drammaturgia classica a quella contemporanea.

Grandi autori, da Molière a Eduardo De Filippo a Neil Simon, grandi interpreti e registi, da Umberto Orsini e Franco Branciaroli a Vincenzo Salemme a Massimo Popolizio, per citarne alcuni. Per rendere ancora più liete le festività di fine anno il Manzoni proporrà un grande musical: Tootsie, interpretato da Paolo Conticini e Enzo Iacchetti e diretto da Massimo Romeo Piparo. Nel cartellone Ridere alla grande si ritrovano alcuni protagonisti che hanno già calcato le scene del teatro e che torneranno con nuovi spettacoli (Giuseppe Giacobazzi, Paolo Cevoli, Raul Cremona, Giovanni Vernia) oltre a volti nuovi di promettenti artisti. Nel cartellone Extra tornerà la settima edizione del Festival della magia, condotto magistralmente da Raul Cremona che farà conoscere maghi provenienti da tutto il mondo. Ci sarà il graditissimo ritorno di Drusilla Foer, Federico Buffa, Andrea Delogu e tanti altri artisti. La novità della stagione sarà rappresentata da una minirassegna musicale, che vedrà salire sul nostro palcoscenico cantanti come Ron, Irene Grandi, Alice, Rita Pavone e il figlio d’arte Filippo Graziani. Ultimo ma non ultimo, considerata l’importanza che da più di dieci anni il Manzoni riserva agli spettatori più piccoli, il cartellone Family. Come da tradizione spettacoli tradizionali con titoli amatissimi anche dai grandi, si alterneranno agli spettacoli interattivi della Casa delle Storie che con gli spettatori diventare parte attiva ed integrante della messa in scena.