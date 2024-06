No alla cessione immobili patrimonio Pio Albergo Trivulzio al fondo Invimit

Il Pio Albergo Trivulzio versa in una situazione economica disastrosa (debiti per oltre 140 milioni di euro, un disavanzo di oltre 100.000 euro al giorno) a causa delle gestioni scellerate dell’ultima amministrazione (Direttore Generale Dott. Calicchio) e delle amministrazioni precedenti. Regione e Comune di Milano hanno nominato il Prefetto Tronca quale Commissario straordinario del PAT, affidandogli il compito di preparare un piano di risanamento e rilancio, che passerà però attraverso la cessione del patrimonio immobiliare del Trivulzio al Fondo INVIMIT SGR, facente capo al MEF per ottenere, attraverso la valorizzazione immobiliare la liquidità necessaria a ripartire. In altre parole, saranno gli inquilini a redditi medio bassi a pagare gli errori delle Amministrazioni passate, sui quali peraltro nessuno, Commissario incluso, ha cercato per ora di fare alcuna chiarezza.

Sindacati e comitati degli inquilini non sono stati informati sull’operazione se non dopo che i consigli regionale e comunale, tramite loro rappresentanti, hanno costretto il Commissario ed i suoi collaboratori a partecipare ad audizioni pubbliche nelle commissioni.

In tali occasioni si è chiesto al Commissario:

∙ Il coinvolgimento di Regione, Comune, Sindacati e comitati inquilini nell’esame della bozza del piano, al solo scopo di tutelare gli inquilini stessi e la loro residenzialità a canone calmierato nelle abitazioni di proprietà del PAT, continuando così ad offrire a Milano uno stock di alloggi a canoni sopportabili in una situazione in cui il mercato privato raggiunge livelli inaccessibili a crescenti strati di popolazione;

∙ la sospensione di tutte le lettere di risoluzione dei contratti;

∙ l’apertura del tavolo di confronto per il rinnovo dell’accordo integrativo sull’applicazione del canone concordato, sottoscritto nel 2017, ma scaduto nel 2020;

∙ a fronte del nuovo accordo sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, il rinnovo di tutti i contratti, scaduti ed in scadenza,

sospendendo nel frattempo l’iter per la cessione degli immobili al Fondo INVIMIT.

Il Commissario Tronca non solo non ha risposto ad alcuna di queste richieste, ma nel silenzio più totale, ha accelerato l’iter stesso, che porterà a breve alla cessione dei primi immobili. E intanto le disdette notificate agli inquilini continuano regolarmente!

Sindacati e comitati chiederanno nuovamente al Commissario Tronca un incontro per ottenere le risposte che non sono ancora state date. Intanto:

∙ è stato richiesto un coinvolgimento urgente delle Istituzioni ed in particolare dell’intero Consiglio comunale di Milano e dello stesso Sindaco Sala nel sostegno alle richieste di trasparenza nell’attuazione del Piano di risanamento del PAT, se non altro per la responsabilità da parte delle Istituzioni stesse nelle nomine degli amministratori PAT a suo tempo fatte;

∙ mercoledì 12 giugno ci sarà un presidio degli inquilini e dei sindacati in Regione Lombardia, contestualmente ad una manifestazione più generale sul tema abitativo;

∙ giovedì 13 giugno alle ore 16.00, in Piazza della Scala, davanti a Palazzo Marino, ve ne sarà un altro dedicato espressamente al patrimonio del PAT, per dare voce a chi vede i propri diritti calpestati ed il proprio futuro totalmente incerto.