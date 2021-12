Caro Sala, non ti va bene Berlusconi al Quirinale? Eppure sarebbe perfetto per tanti motivi

Sala il mattatore, ieri alla presentazione dei finanziamenti per Milano e Lombardia: un’opinione tranchant su tutto, dall’insoddisfazione per i medici di base, alla certezza che i fondi vanno gestiti da chi lo sa fare, fino alla priorità per potenziare i mezzi pubblici. Sorvoliamo sul piglio del manager che sa fare, e solo lui, gli investimenti migliori, ma le sue dichiarazioni hanno spaziato anche sull’ipotesi di Berlusconi al Quirinale. Silvio Berlusconi al Quirinale? “Rispetto le istituzioni a prescindere. Ognuno ha le sue speranze su chi possa essere, manifestare oggi l’interesse per una persona è anche un po’ bruciarlo però…deve essere qualcuno che la politica la conosce, in un Paese che ha avuto 70 governi in 76 anni vuol dire che una volta all’anno il presidente entra in gioco e deve capire la politica. Deve incarnare la Costituzione, essere un esempio di etica per il Paese.” E pare sottendere che Berlusconi non incarni il profilo indicato.

Rispondo con una lunga riflessione pubblicata sul blog di Nicola Porro per esprimere invece le motivazioni per cui la sua elezione sarebbe ideale “Quello che manca non è Silvio Berlusconi in sé, ma Berlusconi che manca dentro di noi, per parafrasare al contrario una frase di Giorgio Gaber. Mentre gli esperti di politica, che molto spesso sono i virologi della porta accanto, sono troppo impegnati a fare i soloni per frequentare i comuni mortali io, da scrittore, vivo tra la gente, faccio la spesa, so quanto costa un litro di latte, faccio la fila alla posta e non la salto per fare il vaccino.

E ascolto i discorsi, ma soprattutto sento che l’atmosfera sta cambiando. Non c’entra la pandemia o altro: c’entra che la gente, noi tutti, sta iniziando a comprendere come gli anni di governo di Berlusconi non sono stati il “ventennio” che a tanti fa comodo demonizzare ma anni di serenità e soprattutto di sogni. Dove tutto era ancora possibile. Berlusconi ha rappresentato la libertà per tutti, compreso il diritto di difendere la sua. In Italia è avvenuto un colpo di Stato “morbido” ma implacabile: hanno deposto Berlusconi alla fine per cosa? Per le feste ad Arcore? E per arrivare dove? Al mondo di oggi fatto di conformismo becero e di politicamente corretto tanto libertario che te lo impongono? Per rispettare tutti alla fine non si rispetta nessuno.

Per difendere le donne si denigrano gli uomini, per difendere la libertà di culto si mortifica la nostra religione, per rispettare la libertà di stampa i giornali li comprano sempre meno lettori che comprendono come sia necessaria la libertà dalla stampa. Una stampa omologata, omogeneizzata tanto che ogni giorno i quotidiani sembrano usciti dalla stessa redazione. La televisione in questi anni è tarata totalmente a sinistra con un monopolio che è nascosto dal politicamente corretto: tutti quelli che vorresti criticare hanno la scorta. E come fai a criticare qualcuno che ha la scorta ad honorem tipo Saviano o Liliana Segre?

Il risultato? Questa sensazione di potere vuoto che viviamo tutti i giorni, che sentiamo sulla pelle, appiccicata come una seconda pelle di cittadini sempre meno interessati alla politica. Almeno con Berlusconi la politica e la società erano vive: chi era d’accordo e chi no. Se non ami Berlusconi puoi combatterlo perché è lì, visibile. Adesso? Chi combattiamo? Chi votiamo? Chi critichiamo? Viviamo nel conformismo che è diventato una divisa che ci hanno fatto indossare senza che neanche ce ne accorgessimo: ognuno indossa una corazza di piombo fatale, fetale e letale e piuttosto sinistra che ci appesantisce nella cosa pubblica. Vuoi criticare Mario Draghi? Cosa gli dici? Sembra uscito da un romanzo di Graham Greene tipo Il terzo uomo talmente appare perfetto.

Vuoi criticare Mattarella? Se critichi Mattarella implicitamente critichi la storia del fratello Piersanti morto per mafia. C’è una risposta “corretta” per tutto. Per questo non credo che Berlusconi diventerà Presidente della Repubblica: non lo credo, è matematico che lo diventerà. Se si fa il conto dei votanti totali di destra mancano 14 voti. Solo 14 voti, per questo è matematico. Perché in Italia 14 parlamentari che hanno comunque una coscienza libera ci sono.

Silvio Berlusconi – che ci fanno apparire come un mostro – gode di contatti internazionali uguali e pari di Mario Draghi. In ambito imprenditoriale, in ambito politico, in ambito finanziario. Berlusconi quando riceve i capi di Stato o altri presidenti del Consiglio – non capisco perché nessuno l’abbia mai scritto – come deve succedere in un Paese normale fa parlare tutti in italiano e per gli stranieri c’è il traduttore. Quando Berlusconi si reca all’estero parla in inglese che non è certo quello di Renzi. E basti questo esempio, a molti apparirà minimo ma la difesa della lingua è il primo passo per essere italiani, molto più che l’inno nazionale, il calcio e le medaglie delle Olimpiadi.

Con Berlusconi molti sostenevano che vivevamo in un “regime” ma almeno i regimi si possono combattere. Ma in questi anni nei quali ci hanno abituati a vivere in un “Reame” ecco il reame non lo puoi combattere, il re non è mai nudo perché non appare mai, non si palesa mai ma si perde in una “correttezza” che nasconde come prezzo da pagare allontanarci dalla cosa pubblica, allontanarsi da l’“uomo è un animale politico” e per paura di mettere un piede in fallo non ci muoviamo di un passo.

Con Silvio Berlusconi Presidente della Repubblica tornerà se non la tanta decantata impassibilità di Mattarella, la politica sanguigna di Pertini. Un Presidente che poteva anche sbagliare ma che, almeno, risvegliava le coscienze. Con Berlusconi Presidente della Repubblica saremo finalmente tutti coinvolti. E nel bene e nel male chi ha fatto più discutere negli ultimi cinquant’anni che Berlusconi? Letta? Draghi? Casini? Renzi? Silvio Berlusconi. E discutere, l’abbiamo dimenticato, è il principio primo della politica e, infine, di una vera democrazia.”