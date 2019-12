Sala dichiara anche in RAI, senza pudore, la felicità per il suo modello Milano

Tutti zitti, c’è Beppe Sala su RAI 3. E il Sindaco si concede con un eloquio volutamente brillante, dichiara la sua vittoria senza uguali, la sua conduzione di una Milano uscita dall’ombra, attrattiva. Spiega “Le persone scelgono Milano perché è sempre più internazionale, contemporanea, affidabile e attrattiva.” E chi non è abituato a riflettere, capisca il perché di tanti migranti internazionali. Non è questo, lo so, il significato delle parole del sindaco, ma all’anziana di periferia poco importa degli appuntamenti prestigiosi con scadenze ossessive e praticamente zero incontri con i comuni mortali. Ma c’è il motivo per tanta certezza: da primo della classe, con il dovere di aprire la sua ruota di pavone, dichiara “Sono felice”, e lo ripeterà molte volte per saziare il suo ego e quell’allure di cui si è circondato.

Scrive l’arch. Beltrami Gadola “Forse molti cittadini avrebbero voglia di incontrarlo, lui, quando organizzano incontri e dibattiti sul verde, sulle case popolari, sulle scelte urbanistiche, anche sulle buche delle strade, sulla raccolta delle foglie fradice di pioggia. Se tutto va bene a quegli incontri si vedono gli assessori ma credo che ai cittadini farebbe piacere incontrare lui, non un suo delegato come lo sono gli assessori. In certe situazioni bisogna che il Sindaco in persona ci metta la faccia. Noi votiamo per il Sindaco non per la Giunta e tantomeno per scegliere gli assessori. Tra i tanti impegni potrebbe saltare qualcosa come: ”4 dicembre ore 17.30, in Fondazione Feltrinelli (viale Pasubio, 5), parteciperà alla presentazione del libro PhotoAnsa 2019.”

Il capo è felice: gli altri sono pseudo problemi. Dice Beltrami Gadola “E se si parlasse di “Caso Milano” piuttosto che di “Modello Milano”.