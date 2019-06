Sala va in periferia e ammette che forse servono i Daspo contro i Rom

Un sabato al mese Beppe Sala va in gita in periferia e scopre realtà per lui sconosciute. Un mese fa scoprì i problemi della Movida e lanciò la proposta di chiusura dei free market h 24 che purtroppo é rimasta lettera morta.

Ieri, avventuratosi addirittura dalle parti di Baggio, ha scoperto i disagi veri determinati dai campi rom illegali. Così ha buttato lì una proposta di buon senso: ci vorrebbero dei Daspo contro i Rom che vengono sgomberati e tornano sempre negli stessi posti. Ma dai! E quello che le opposizioni chiedono da sempre.

Forza Italia è disponibile fin da domattina ad approvare Daspo contro i Rom e gli abbiamo già proposto una ordinanza che impedisce la sosta di roulotte e camper in territorio comunale e ne dispone il sequestro. Purtroppo però appena tornerà a Palazzo Sala si rimangerà tutto perche dovrà fare i conti col PD contrario da anni a tutte le ordinanze.