Tragedia: neonato muore poco dopo il parto. Genitori denunciano ospedale

Un neonato è deceduto poco dopo il parto lo scorso venerdì 7 giugno all’ospedale Macedonio Melloni di Milano. Pare che il piccolo, il quinto figlio di una donna di 36 anni, sia morto per un arresto cardiocircolatorio poco dopo la nascita. La direzione del nosocomio in una nota ha specificato: “Nonostante le manovre svolte secondo le linee guida nazionali e internazionali, il cuore non ha ripreso a battere”.

I genitori del neonato deceduto, entrambi cittadini egiziani, hanno deciso di sporgere denuncia contro l’ospedale milanese. In procura è stato quindi aperto un fascicolo sull’episodio ed è stata disposta l’autopsia sul corpicino per verificare le cause del decesso, e stabilire le eventuali responsabilità su quanto accaduto da parte del personale medico.