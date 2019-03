L’empatia e la sensibilità di Roberto Nozza candidato nel direttivo Piattaforma Milano (lista Futuro Milano)

Si v0ta, con l’entusiasmo e la consapevolezza di scegliere il direttivo e il portavoce di “Piattaforma Milano”, un coordinamento che, nato a dicembre del 2018, riunisce l’area “liberale e popolare”, cioè le forze più moderate del centrodestra, in vista delle elezioni comunali del 2021. Queste primarie rappresentano una novità, perché il cittadino eleggerà i propri rappresentanti che daranno voce alla gente, per la gente. Una politica dal basso che si avvale delle competenze e delle esperienze di chi, nella sua professione quotidiana ha incontrato criticità, visioni distorte, insensibilità. Roberto Nozza sa ascoltare, vedere, immedesimarsi e la sua empatia è immediata, è il modo per essere partecipe ed elaborare una soluzione. E’ candidato nella lista “Futuro Milano” per chiarire che si può prefigurare una Milano diversa, libera dalle ideologie, illuminata dalla giustizia sociale, dove ognuno, qualunque sia il proprio ruolo, sia in condizione di vivere sereno. Un’idea che è anche uno sguardo specifico per chi soffre, è ammalato, è anziano, in una società dove il giovanilismo e il benessere sono di moda. Roberto Nozza è laureato in Giurisprudenza, esperto di comunicazione sanitaria, collabora con diverse strutture sanitarie private e pubbliche. E naturalmente ha incontrato disservizi, impossibilità spesso per motivi economici di rapportarsi a cure specialistiche e nel suo immaginario futuro è nato l’impegno di potenziare e creare presidi di pronto soccorso a misura d’anziano. La sua attenzione per chi soffre è prioritaria, quasi che anche questa fosse la dimostrazione plateale di una città civile. Il sorriso mitiga la preoccupazione, ma il suo impegno nasce dalla conoscenza della realtà. Si vota per la lista, all’interno della quale si possono dare fino a tre preferenze. Le modalità sono descritte cliccando qui

.