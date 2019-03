Per gli amanti dei fiori e della natura, riapre il giardino dei Tulipani

Ha appena riaperto alle porte di Milano il giardino Tulipani italiani, il primo campo di fiori U-pick in Italia. Quest’anno è cambiata la location, il giardino si è trasferito da Cornaredo ad Arese, pochi chilometri più a nord.

Il bellissimo campo di tulipani alle porte di Milano, Tulipani italiani, è un trionfo di varietà colori, per rilassarsi, per ammirare la molteplicità dei fiori e, anche, raccoglierli. Si tratta infatti di un campo di fiori “u-pick“, dall’inglese “raccogli”, il primo del genere in Italia.

Il giardino offre un colpo d’occhio notevole, con ben 570mila fiori. Il giardino Tulipani italiani è stato ideato e creato da Edwin Koeman e Nitsuhe Wolanios, una coppia olandese che un paio di anni fa si è lanciata nella sfida, vinta, di aprire un campo di tulipani, importati dall’Olanda, vicino Milano, dove accogliere il pubblico che potrà trascorrere qualche momento di relax e bellezza all’aria aperta, pagando un biglietto di pochi euro, raccogliere i tulipani del campo e anche comprare dei fiori.

Specifica Viaggi e news “I visitatori del campo troveranno due aree:

Show Garden: dove osservare le diverse varietà di Tulipani, in gruppi da 55 bulbi, in ordine alfabetico. Ogni gruppo avrà un cartello con il nome della varietà e un numero, che indica dove trovare la varietà che preferisci nel campo di raccolta.

Flower design: fra i filari e nello show garden sono allestiti divertenti e romantici set fotografici, per immortalare i ricordi più belli. Un grande cuore, un enorme tulipano e inaspettati oggetti che ricordano l’Olanda e l’amore per la natura.”