Milano paralizzata il 26 e 27 settembre, i tassisti denunciano ‘Milano senza regia eventi’

Sabato 26 e domenica 27 settembre Milano è stata bloccata da una congestione senza precedenti.

Solo sabato 26, secondo la comunicazione ufficiale del Comune, in città si sono sovrapposti 8 eventi con chiusure e cortei.

Dalle sfilate di Dolce & Gabbana in Via Piave e Bottega Veneta in Via Vigevano, alla processione religiosa di Via Solari, ai due cortei da Piazza Cordusio a Corso Venezia e da Piazza Arcole al Naviglio Pavese, alla corsa podistica di Parco Forlanini, alla chiusura di Viale Molise per Ex Macello e all’evento notturno da Piazza Duca d’Aosta a Gioia.

Domenica 27, a tutto questo si è aggiunta la PolimiRun Milano – 10 km da Bovisa a Leonardo – con chiusura totale dell’asse Stelvio-Buenos Aires-Città Studi.

Il tutto in piena Milano Fashion Week.

Risultato: servizio taxi pubblico nell’impossibilità di circolare, tempi triplicati, stazioni e centro inaccessibili, cittadini e turisti lasciati a piedi.

Le associazioni TAM, SATaM e Unione Artigiani, denunciano la totale assenza di programmazione e distribuzione degli eventi.

Milano non può ospitare tutto nello stesso weekend scaricando il caos sui taxi e sui cittadini.

TAM – SATaM – Unione Artigiani