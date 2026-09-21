Rozzano, modifiche alla viabilità per i bus 201 e 328: scattano le deviazioni per la chiusura di viale Lombardia

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Nuove modifiche al servizio del trasporto pubblico a Rozzano. A causa della programmata chiusura al traffico di viale Lombardia, le linee di autobus 201 e 328 subiranno variazioni di percorso e fermate nelle giornate di domenica 20 settembre e sabato 26 settembre 2026.

Di seguito tutti i dettagli relativi alle deviazioni previste per le due linee interessate.

Linea 201: il dettaglio dei percorsi

  • In direzione Rozzano (via Alberelle):

    I bus salteranno le consuete fermate di viale Lombardia. Dal capolinea di via Milano, i mezzi devieranno transitando per via Torino, via Gramsci e via Roma. Successivamente effettueranno fermata in viale Lazio e via Cabrini (utilizzando le stesse fermate servite dalla linea 201 nella direzione opposta), per poi riprendere il percorso tradizionale a partire dalla fermata di viale Romagna.

  • In direzione Rozzano (via Milano):

    Nessuna variazione: il percorso rimarrà regolare.

Linea 328: le modifiche nei due sensi di marcia

  • In direzione Pieve Emanuele / Stazione:

    I bus saltano le fermate di via Roma e viale Lombardia. I mezzi seguiranno il percorso ordinario fino alla fermata via Monte Amiata / Monte Penice, per poi deviare ed effettuare fermata in viale Lazio (presso la fermata della linea 201). L’itinerario consueto riprenderà da viale Romagna.

  • In direzione Assago Forum M2:

    Saranno saltate le fermate di viale Lombardia. Dopo il transito in viale Romagna, i bus devieranno passando ed effettuando fermata in viale Don Lonni e via delle Mimose (fermata 201). Il percorso abituale riprenderà dalla fermata via Roma / via Gramsci.

Calendario e orari dei provvedimenti

  1. Domenica 20 settembre 2026: deviazioni in vigore da inizio a fine servizio.

  2. Sabato 26 settembre 2026: deviazioni in vigore dalle ore 13:00 fino al termine del servizio.

Si invitano i passeggeri a prestare attenzione alla segnaletica provvisoria installata presso le fermate e a pianificare i propri spostamenti tenendo conto dei maggiori tempi di percorrenza.

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