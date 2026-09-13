All’ironia di Majorino una domanda “Ma quante volte Sala è stato in periferia?”

Un ottimo programma quello di Matteo Perego, la cui realizzazione sarebbe necessaria e urgente. “Ringrazio per la fiducia di Forza Italia, adesso ci sarà la scelta dei leader del centrodestra. La prima cosa è restituire la fiducia ai milanesi, a partire dalla sicurezza. Dobbiamo ridare il diritto ai nostri cittadini di potere essere sereni, di non avere paura per tutti i fenomeni violenti accaduti in questi anni. Va fatto un piano sulla sicurezza serio, qualcosa di cui mi occupo da 9 anni, con la presenza delle forze dell’ordine, delle forze armate e anche di nuove tecnologie. E va colmato il divario tra centro e periferie che in questi anni sono state completamente dimenticate da questa amministrazione” ha detto il sottosegretario alla Difesa, proposto come candidato a sindaco di Milano per il centro destra dal leader di Forza Italia Tajani, parlando a margine della Festa nazionale dei giovani di Forza Italia a Montesilvano.

Il commento da saputello, ironico e assolutamente paradossale, di Majorino dà la dimensione di quanto questa amministrazione abbia governato con una chiave ideologica ben lontana dalla realtà,

Risponde infatti Mayorino: “Leggo che il candidato sindaco di Forza Italia Matteo Perego di Cremnago dice che la giunta Sala ha abbandonato le periferie. È piuttosto curioso che un’affermazione simile venga da chi nelle periferie della nostra città non ha mai messo piede e ha sempre fatto politica nei palazzi romani”

Ma la domanda di chi esercita un minimo di autocritica dovrebbe essere “E Sala quante volte ha messo piede in periferia? Quante volte, dopo aver ripetuto che la periferia ha bisogno d’attenzione, ha operativamente fatto qualcosa?’ Le piazze tattiche, i murales, le iniziative più o meno folkloristiche non recuperano certo il degrado, non sanano la forbice di differenze sociali, non indicano l’amore per una città, tutta la città, che un sindaco dovrebbe avere.

“Rivolgo un invito al sindaco Beppe Sala: si cambino le politiche urbanistiche, puntando sulla riqualificazione delle periferie dal punto di vista sociale e ambientale. Milano deve diventare una città accogliente per tutti e invertire il processo di gentrificazione…Dico al sindaco Sala che è necessario definire con chiarezza il perimetro delle priorità: il diritto alla casa, il recupero del patrimonio abitativo…” Così dichiarava persino Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra ,

Matteo Perego ha poi commentato le parole di Majorino: “Nelle periferie ci metto piede come tutti i milanesi. Anche tu, Pierfrancesco, le conosci bene, avendo contribuito con le amministrazioni di sinistra ad abbandonarle alla violenza e al degrado. Ma Milano è Milano, e con noi rinascerà”.