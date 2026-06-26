I racconti di Capitan U 1947: Classe seconda B… quanti amori sono cominciati lì.

Mario Tessuto, a un anno e mezzo dalla sua scomparsa, e Donatella… la forza che non ha mai smesso di cantare.

Quando Mario saliva sul palco e apriva con quel verso – “Classe seconda B… il nostro amore è cominciato lì.” l’Italia intera si metteva a canticchiare, era il 1969. “Lisa dagli occhi blu” diventava subito un successo enorme, una di quelle canzoni che ti entrano in casa e non ne escono più.

Mario Tessuto canta Lisa dagli occhi blu ⇒ https://www.facebook.com/watch/?v=540044178369200&rdid=2xKqsPdfRecRu2R8

Io e Mario ci siamo incrociati due anni dopo, nel 1971. È nata un’amicizia vera, quella senza orologi. Lui, Donatella e io, con Natalina. Ci siamo promessi che saremmo stati presenti nei momenti che contano. E così è stato: Mario e Donatella erano lì, il 22 settembre 1973, al mio matrimonio con Natalina. Testimoni della nostra promessa.

Poi gli anni sono andati avanti, più di mezzo secolo insieme. Abbiamo messo al mondo i figli, ognuno i suoi: noi un maschio e una femmina, loro un maschio e una femmina. Quattro ragazzi cresciuti guardandosi, con le famiglie che si intrecciavano come le voci in un coro.

Noi non abbiamo avuto problemi gravi. Loro sì. E il problema (ma solo all’inizio, come capirete in seguito) aveva un nome: Giancarlo, il loro maschietto. Una vaccinazione sbagliata gli ha cambiato il destino. Giancarlo è rimasto paralizzato.

Lì si è interrotta la favola ed è cominciata la vita vera. Mario partiva ogni sera, cantava per l’Italia, “Lisa dagli occhi blu”, ancora in cima ai pensieri della gente. Ma non si concedeva un attimo di riposo. Le spese erano enormi: terapie, esercizi, specialisti per far muovere Giancarlo in autonomia. Mario lavorava senza sosta, cantava per pagare la speranza.

E Donatella? Donatella è stata la colonna. Giorno dopo giorno, esercizio dopo esercizio, mano nella mano di Giancarlo. Lei la mamma che non molla, che trasforma la fatica in amore. Grazie a lei, Giancarlo ha imparato a muoversi. Lentamente, ma con le sue forze.

Mario e Donatella non hanno mai parlato di “disgrazia”. L’hanno vissuta come un dono di Dio che li ha completati. Una frase che ti spezza e ti ricostruisce. Una famiglia stupenda e unita, proprio come quella che io e Natalina abbiamo cercato di costruire. Stesso amore al primo posto. Stessa idea: i figli prima di tutto.

A un anno e mezzo dalla sua scomparsa, voglio ricordare Mario così: non solo il cantante di “Lisa dagli occhi blu”, non solo la voce che ha fatto innamorare varie generazioni. Voglio ricordare un grande artista e un uomo ancora più grande. Un padre che cantava per pagare le terapie del figlio, un marito che ha fatto squadra con Donatella senza mai mollare.

“Classe seconda B… quanti amori sono cominciati lì”. Mario ha cominciato lì, tra i banchi di scuola e i sogni. Poi la vita l’ha portato lontano, sui palchi e tra le corsie degli ospedali. Ma l’amore per la famiglia non l’ha mai cambiato di banco.

Ciao Mario … Ciao Donatella, che continui a essere la forza di quella casa.

Grazie per l’amicizia di mezzo secolo che abbiamo condiviso, grazie per l’esempio che ci avete donato.

Capitan U 1947

(alias Umberto & Natalina)