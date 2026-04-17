I racconti di Capitan U 1947: Questa è la storia di uno di noi

Una storia che comincia in una caserma di Torino nel 1961, la Caserma Morelli di Popolo di Corso Union Sovietica, nella quale stava terminando la sua leva Adriano Celentano, nel Battaglione Cremona, dove prestava servizio come artigliere. Io avevo poco più di 14 anni e abitavo a Torino in corso Monte Cucco (lo stesso corso dove abitavano Franco Tozzi e il suo fratellino Umberto), in un palazzo riservato solo a marescialli e alle loro famiglie, come quella nella quale ero nato io.

Oltre a frequentare il secondo anno di ragioneria, suonavo la chitarra e cantavo tre sere alla settimana in un’orchestrina che girava le balere di periferia. Ottenevo un grande successo e il Maresciallo Maggiore Napolitano, “approfittando del suo grado”, riuscì a farmi incontrare il molleggiato più famoso d’Italia e mio idolo, in seguito diventato anche amico. Adriano mi ascoltò con interesse e, sfoggiando un gran sorriso, mi fece i complimenti e poi … non aggiunse altro. Passò un po’ di tempo, lui finì la leva ed io quasi avevo perso ogni speranza quando… poco più di un anno dopo ricevetti una telefonata: era il maestro Armando Sciascia, proprietario della casa discografica Vedette, quella che ha lanciato l’Equipe 84. Gli ero stato segnalato, molto positivamente, da Adriano Celentano e mi convocò a Milano per un provino. Emozionatissimo mi presentati, ormai quindicenne, sempre accompagnato dal mio papà maresciallo, rigorosamente in divisa. Il provino andò benissimo e fui ingaggiato e assegnato a un giovane produttore ed artista emergente, Gian Pieretti. Con lui nel 1963 incisi il mio primo singolo, con lo pseudonimo “Umberto Maj”. Titolo del brano: “ La croce di un uomo”.

Mai titolo fu più premonitore. Il disco uscì nel 1964 e fu sigla finale di un film di successo, un documentario dove il regista, girando locali notturni di mezzo mondo, mostrava scene di sesso e di violenze varie. Un colonnello che conosceva mio, padre e di conseguenza me, trovò riprovevole che il figlio giovanissimo di un militare prestasse la sua voce a una pellicola di così bassi valori. Morale: il mio contratto fu stracciato e il disco, pur se funzionava, ritirato dai negozi e dai jukebox. Per me rappresentò la prima delusione, la prima croce di spine da beccarmi sul groppone.

Le successive croci furono le grandi battaglie intraprese nel pretendere di portare avanti il mio discorso musicale con coerenza e libero da qualsiasi vincolo politico – ideologico. La mia ribellione ferma e onesta nei confronti di chi faceva, e ancora fa, di questo meraviglioso mondo un infinito campo di battaglia… un mondo di croci fatte “di spine, di lacrime amare, di giorni felici che ormai son finiti.”

Anche Adriano Celentano, a modo suo, ha portato avanti molte battaglie inneggiando al rispetto della nostra terra e all’amore di Dio, che l’umanità non riesce a contraccambiare per colpa di pochi potenti che umiliano il pianeta saccheggiandolo avidamente. Combattono tra di loro, rognosi, per spartirsi le prede… ovvero, noi. Ci vogliono tutti tristi, insensibili… rassegnati.

Ma noi non ci arrendiamo, vero Adriano? Noi non ci rassegniamo e allo strapotere dell’ingordigia assassina contrapponiamo la purezza del nostro amore e la determinazione della nostra fede e, insieme a te, io pregherò, pregheremo… finché il mondo interò riuscirà ad unirsi alla nostra preghiera.

… vi amo …

Capitan U 1947

(alias Umberto Napolitano)