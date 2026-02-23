Le Olimpiadi, il volto migliore di Milano e la speranza di rinnovata attrattività non cancellano l’inefficienza del Comune di Sala

Le Olimpiadi di Milano Cortina hanno regalato 16 giorni veramente entusiasmanti anche a chi non era direttamente coinvolto ma semplice spettatore.

L’Italia e Milano hanno mostrato il volto migliore: la loro bellezza naturale e artistica, la ricchezza del nostro cibo, della moda e del design, la tradizionale ospitalità. E anche una ottima capacità organizzativa. Volontari generosi ed entusiasti, un mondo dello sport organizzato e competitivo e anche una invidiabile gestione della sicurezza in un mondo dove i gesti e le azioni terroristiche sono purtroppo sempre in agguato.

E il merito non è solo di una magnifica cerimonia inaugurale. Anche solo vedere migliaia di giovani sportivi e sorridenti in metro, nelle strade di Milano è stata una grande boccata di aria pulita e di speranza. Lo spirito olimpico ha conquistato i milanesi, oltre ogni retorica. E oltre le presenze di queste settimane va considerato il grande effetto volano che le immagini di Milano e dell’Italia sui social media di tutto il globo determineranno nei prossimi anni.

Lungimirante è stato candidare Milano e Cortina con le rispettive Regioni alle Olimpiadi invernali, come all’epoca vollero tutte le forze politiche di centro destra e sinistra, con le eccezioni dei soliti “antitutto” ( 5Stelle e sinistra estrema).

Il giusto spirito di coesione quando bisogna difendere l’interesse nazionale, la reputazione e la attrattività della nostra città non possono però cancellare o far dimenticare che anche in questo evento Sala e la sua Giunta di sinistra hanno manifestato lacune e negatività che i milanesi ben conoscono né dimenticano.

Penso alle scale mobili della metropolitana che nemmeno per le Olimpiadi, come annunciato, si è riuscito a far funzionare in tante stazioni. Oppure i tanti cantieri rimasti aperti e poco operativi nonostante la scadenza olimpica: corso Buenos Aires, la preferenziale della Filovia 90/91 (nelle zone di Piazza Lodi e Piazza Lotto), addirittura il Piazzale antistante la Stazione Garibaldi. E poi l’incredibile flop della linea tranviaria veloce tra la M4 Repetti e M3 Rogoredo che mai partirà e che lascia l’Arena Santa Giulia senza trasporto pubblico.

Fallimentari esempi di una Amministrazione che non riesce a rispettare i tempi delle opere pubbliche, piccole e grandi, nemmeno quando vi sono scadenze fissate col il resto del mondo.

Teniamoci dunque la visione di una Milano attrattiva, ospitale e soprattutto internazionale. Facciamo tesoro e comprendiamo realmente quanto sia importante lo sport per le giovani generazioni (tema sconosciuto a Sala). Alziamo l’asticella verso il Comune: Milano sa essere così bella e apprezzata perché nella sua storia ha sempre applicato i valori del lavoro, dell’efficienza e della solidarietà, non certo per la vanità e inconcludenza dei suoi amministratori attuali.