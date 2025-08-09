Ferragosto di benessere: le proposte di De Montel Terme Milano e Monticello Spa

Per chi rimane a Ferragosto in Lombardia i due centri benessere del Gruppo Terme & Spa Italia, De Montel Terme Milano e Monticello SPA offrono l’opportunità di trascorrere momenti di relax rigeneranti e lasciarsi andare per vivere emozioni fuori dall’ordinario.

Nelle due strutture esperti cerimonieri accolgono gli ospiti per presentare l’offerta di rituali e cerimonie disponibili durante l’arco della giornata come l’aufguss, cerimonia con effetti benefici in termini di depurazione dell’organismo e di purificazione della pelle, oppure il meditation ritual, un bagno sonoro che dissolve le tensioni e porta il corpo in uno stato di quiete profonda.

Il Ferragosto a De Montel

Ha il sapore della “Dolce Vita” con il suo stile elegante, spensierato, sensuale e profondamente legato alla bellezza e ai piaceri della vita. L’eleganza non ostentata del Liberty di De Montel è la cornice ideale per vivere una giornata all’insegna del dolce far niente. Si possono godere relax e benefici dell’acqua termale. Un ricco brunch a buffet con i classici sapori della tradizione italiana viene servito dalle 12:30 alle 15:00. Isole tematiche allestite in varie parti della struttura. Non mancano vassoi di frutta fresca e il carretto dei gelati: una ricercata selezione di gusti accompagnati da diversi topping come gocce di cioccolato, granella di biscotti, panna montata e granella di nocciole.

Fra una cerimonia, un bagno termale e una sauna, è possibile usufruire di una consulenza personalizzata di armocromia. Per individuare la palette di colori più adatta alla propria carnagione e caratteristiche, migliorando l’armonia dell’immagine personale.

Per gli amanti della vita serale

Sarà possibile scegliere la Night Experience con aperitivo a buffet dalle 18.30 alle 21.00. Accompagnati dalla musica chill e lounge del dj set è possibile farsi truccare da un make up artist. Sarà disponibile a trasformare ogni donna in una diva anni ‘60. Hashtag ufficiale: #DolceVitaDeMontel

Per chi preferisce i dolci paesaggi fuori dalla città, può scegliere Monticello SPA che, dopo una breve chiusura, riapre le sue porte proprio il 15 agosto con un’anticipazione speciale che introduce le grandi novità in arrivo a settembre. Il Ferragosto a Monticello inizia con un’accoglienza speciale: assaggi di frutta di stagione, colorati, succosi e perfetti per rinfrescarsi tra un tuffo e una pausa al sole con un sottofondo musicale lounge, che accompagnerà dolcemente ogni momento. Per prendersi cura della pelle, sarà disponibile la crema solare Terme di Saturnia, una coccola beauty firmata da uno dei brand simbolo del benessere italiano.

A pranzo, il buffet si arricchisce con una gustosa grigliata di carne ideale da godere all’aperto in compagnia.

E quando il sole cala, la festa non si ferma: un ingresso serale esclusivo con aperitivo e specialità BBQ, musica, luci soffuse e relax a bordo piscina, sotto un cielo stellato. Un’esperienza che mescola sapori, atmosfera e benessere per un Ferragosto da ricordare.

Sarà l’occasione per vedere in anteprima la hall completamente rinnovata, pronta ad accogliere gli ospiti in un’atmosfera calda, moderna e immersiva. Tra le altre novità il Bistrot ampliato e rinnovato, aperto anche agli ospiti esterni: un nuovo spazio dove gusto e relax si incontrano in modo naturale, perfetto per una pausa gustosa, un aperitivo con gli amici o una coccola dopo il lavoro.