Museo Nazionale Scienza e Tecnologia: le mostre speciali per Ferragosto

Apertura venerdì 15 agosto, dalle 10 alle 19. Con un programma che prevede visite al sottomarino Toti e tante attività in Playlab, Tinkering Zone, Future Inventors e Base Marte.

Per l’apertura di Ferragosto dalle 10 alle 19, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia propone calendario di attività estive pensate per tutte le fasce d’età.

Tra le novità del programma estivo, la riapertura delle visite guidate a bordo del sottomarino Enrico Toti, il primo costruito in Italia nel secondo dopoguerra, che celebrerà 20 anni dal suo arrivo al Museo. Infatti, alle ore 06.30 del 14 agosto 2005, accolto da oltre 150.000 persone che ne seguirono il trasporto lungo le vie di Milano, il celebre sottomarino varcò i cancelli di via Olona. Raggiungerà quella che sarebbe diventata la sua destinazione finale e lo avrebbe reso uno degli oggetti più ammirati tra le collezioni del Museo. Costruito dalla Fincantieri a Monfalcone e consegnato alla Marina Militare nel 1968, il compito del Toti era quello di pattugliare le acque del Mediterraneo.

La visita all’interno del sottomarino è stata arricchita da nuovi pannelli didascalici pensati anche per la fruizione da parte di persone cieche e ipovedenti. Grazie all’integrazione di un modello tridimensionale, una tavola tattile con la sezione del sottomarino e dei suoi ambienti, testi in braille e QR code con audio di accompagnamento all’esplorazione.

I pannelli sono stati realizzati in collaborazione con Istituto dei Ciechi di Milano ed Ente Nazionale Sordi sezione provinciale di Milano. Nell’ambito del progetto “Un piano per l’accessibilità sensoriale al Museo” sostenuto da Fondazione Cariplo.

Il sottomarino Toti sarà visitabile fino a domenica 7 settembre tutti i giorni da martedì a domenica, dalle ore 10.30 alle ore 13.

Inoltre, è possibile visitare la nuova esposizione, Fatte su Misura, un omaggio alla tradizione artigianale, ingegneristica e stilistica dell’automobile italiana e accessibile in tutti i giorni di apertura del Museo. Le tre automobili tornate in esposizione, appartenenti alle collezioni del Museo, sono la Bisiluro DaMolNar, l’Alfa Romeo 8C 2300 e la Bianchi 8HP. Con l’aggiunta di un’automobile esclusiva: l’Alfa Romeo 8C 2900 B Berlinetta Touring del 1938 affidata al Museo in custodia giudiziaria dalla Procura della Repubblica e dalla Guardia di Finanza di Milano, in accordo con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di Milano.

Tra le attività pensate per i più piccoli, Playlab, l’area dedicata a bambine e bambini dai 3 ai 6 anni. Uno spazio organizzato in cinque ambienti in cui giocare, immaginare e raccontare: un invito alla collaborazione e alla condivisione tra tutti i partecipanti.

Sarà inoltre possibile sperimentare la scienza in diversi laboratori interattivi, tra cui iLAB Genetica, Leonardo, Biotecnologie e Alimentazione. Le bambine e i bambini dagli 8 anni potranno partecipare alle attività in Tinkering Zone, uno spazio dove costruire robot da disegno, percorsi acrobatici per biglie e creare un vero e proprio circuito di carta con l’aiuto di led, batterie, nastro di rame, fogli di carta colorati e inviare un messaggio speciale. Dai 12 anni si potrà invece interagire con suoni e immagini nel laboratorio Future Inventors, che unisce le metodologie educative alle tecnologie digitali e ai linguaggi artistici ed espressivi. Gli appassionati di Spazio, a partire dai 9 anni, potranno partecipare ad un gioco di ruolo in Base Marte. Sarà uno spazio educativo in cui vestire i panni di un astronauta in missione sul Pianeta Rosso.

I visitatori potranno accedere alle Gallerie Leonardo, la più grande esposizione permanente al mondo dedicata a Leonardo da Vinci. Sarà visitabile liberamente o accompagnati da una guida durante i fine settimana.

Saranno sempre visitabili le esposizioni permanenti, dall’area Spazio con il frammento di Luna, all’esposizione Mosaico tecnologico. La mostra sarà dedicata ai paesaggi tecnologici che hanno caratterizzato la modernizzazione del Paese nel secondo Novecento. Ci saranno il padiglione Aeronavale con il transatlantico Biancamano, la goletta Ebe e gli aerei pionieri del volo. Ma anche il trasporto su rotaia dalla seconda metà dell’800′ al 1920 nel padiglione Ferroviario, in cui è stata ricostruita una stazione di fine ‘800.

Il museo offre anche percorsi di visita pensati per diverse fasce d’età: Per Piccoli viaggiatori (3-5 anni) e Per i giovani esploratori (6-8 anni).

Infine, il Museo da non perdere: 20 storie memorabili tra i 19.000 oggetti che il Museo conserva, studia e comunica.



Le mostre temporanee e le esposizioni permanenti sono incluse nel biglietto d’ingresso. Le attività nei laboratori, in Playlab e le visite guidate sono su prenotazione al momento dell’acquisto online del biglietto di ingresso al Museo, al costo di 1€ di prevendita.

Fino a domenica 7 settembre orario estivo: da martedì a venerdì 10-18, sabato e festivi 10-19.

Calendario delle attività>

https://www.museoscienza.org/it/offerta/calendario



Per prenotare e acquistare il biglietto> https://museoscienza.vivaticket.com/must/landingmuseo.html