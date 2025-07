Terrazza Duomo 21: il rooftop più cool ed esclusivo dell’estate milanese

Tempo d’estate e voglia di spazi all’aperto. L’indirizzo milanese più glamour in assoluto è proprio nel cuore pulsante di Milano, Terrazza Duomo 21 uno dei rooftop più ambiti della città, non solo per la posizione, affacciata su una delle piazze più iconiche al mondo, ma per l’assoluta qualità dell’offerta; un indirizzo imprescindibile per chi desidera sorseggiare un cocktail d’autore godendo di una vista mozzafiato sul Duomo e sullo skyline meneghino.

Frequentata da un pubblico internazionale e attento allo stile, la terrazza rappresenta il perfetto connubio tra eleganza e contemporaneità. Un luogo dove il tempo sembra dilatarsi tra il il calore dorato del tramonto e il ritmo vibrante della città sottostante.

Punto di forza di Terrazza Duomo 21 è la sua raffinata drink list. I signature cocktail realizzati da bartender esperti e creativi, sorprendono per gli abbinamenti inediti, l’equilibrio gustativo e la cura estetica. Ogni drink è pensato come un piccolo viaggio sensoriale: sapori intensi, aromi evocativi e presentazioni scenografiche rendono l’esperienza unica e coinvolgente. Non mancano naturalmente i grandi classici dell’aperitivo italiano, perfetti per accompagnare una serata all’insegna del gusto e della bellezza. La carta è completata da una selezione di vini pregiati e champagne tra i più rinomati, per chi desidera brindare in grande stile.

Terrazza Duomo 21 è anche in linea con le tendenze più attuali: l’attenzione al benessere e alla qualità si riflette in una curata proposta di mocktail analcolici dal sapore pieno e dalla grande originalità. Colorati, rinfrescanti e golosi, rappresentano la nuova frontiera del bere consapevole, senza rinunciare all’esperienza sensoriale.

Un rooftop per ogni momento della giornata – Aperto dalle 11 alle 23 e per tutto il periodo estivo, mese di agosto compreso, il cocktail bar è la cornice ideale per ogni momento: da un light lunch con vista, a un aperitivo elegante, fino a una cena in terrazza sotto le stelle. Il lounge bar, aperto a tutti ma sempre esclusivo, si presta anche a eventi privati e occasioni speciali, rendendo ogni serata indimenticabile.

TERRAZZA DUOMO 21

Piazza del Duomo, 21

20122 Milano

Aperto tutti i giorni dalle h 11.00 alle h 2.00

Prenotazioni: +39 02 47755459

E-mail info@terrazzaduomo21.it

www.terrazzaduomo21.it