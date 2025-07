Estate a Milano: eventi per tutti i gusti

Milano d’estate: la luce cambia, i parchi si animano. E ovunque, il ritmo milanese sembra prendere una cadenza più lenta, leggera, dilatata. Se sai dove guardare, ci sono meraviglie inaspettate ad attenderti dietro (quasi) ogni angolo.

Grandi concerti e festival musicali

Rock, pop, latin: vivi l’estate dei concerti a Milano

Thirty Second To Mars

I-DAYS, il festival di musica indipendente nato nel 1999, continua a far vibrare di emozioni tutti i fan con i suoi palchi agli Ippodromi SNAI San Siro e La Maura.

Il calendario di luglio porta grandi nomi internazionali: il 2 luglio arrivano i Thirty Second To Mars, band multiplatino dei fratelli Leto, e il 20 tocca all’intramontabile fascino ed energia degli Who.

La serata del 15 luglio è tutta al femminile: il tornado pop Olivia Rodrigo promette scintille per i suoi fan.

Allo stadio San Siro si parte alla grande con il Boss, Bruce Springsteen, che recupera le date rinviate del 2024 il 30 giugno e il 3 luglio. Ultimo raddoppia il 5 e il 7 luglio, Lazza si esibisce il 9, segue Marco Mengoni che ci porta alla metà del mese con due concerti il 13 e il 14 luglio.

Per gli amanti della musica latina, alla Live Arena – Milano Innovation District continua il Milano Latin festival fino al 10 agosto, con i protagonisti internazionali del ritmo, per farti ballare fino a notte fonda.

In Triennale Milano, arrivano a luglio nomi attesi come i Future Islands l’8 luglio e Beth Gibbons l’11 luglio.

In occasione dei concerti, le metropolitane M1 e M5 sono potenziate e aperte fino a tarda notte: scarica l’app di ATM per comprare il biglietto e ricevere notifiche sullo stato della circolazione, conoscere gli orari di metropolitane e bus notturni.

Estate al Castello

Castello Sforzesco

Non può mancare come ogni anno Estate al Castello, il programma di eventi nella corte più amata della città: concerti, spettacoli ed eventi da giugno a settembre accendono le serate milanesi

Scopri il programma completo.

Milano è Viva: spettacoli ed eventi nei quartieri

Anche quest’anno tornano gli appuntamenti con lo spettacolo dal vivo nei quartieri di Milano. Il programma di Milano è Viva è diffuso in tutta la città e porta musica, teatro, laboratori, incontri e molto altro in tutti i Municipi, da giugno ad ottobre.

Tra festival, iniziative diffuse e rassegne, trova lo spettacolo per te: scopri il programma completo.

Hero Battle Cup: inline Freestyle, cultura urban e adrenalina internazionale

Piazza Duca d’Aosta – dal 3 al 23 luglio

Piazza Duca d’Aosta, davanti alla Stazione Centrale, si trasforma per venti giorni nella capitale mondiale degli sport urban: arriva dal 3 al 23 luglio 2025 Milano Hero Battle Cup.

Oltre 400 atleti da 25 nazioni, giovani talenti e migliaia di appassionati invadono la città per il Campionato Italiano e la Coppa del Mondo di pattinaggio Inline Freestyle.

Nell’urban village la gara diventa spettacolo, tra competizioni, show musicali, incontri esclusivi con i campioni, street food da tutto il mondo e l’opportunità di mettersi alla prova con gli sport a rotelle.Hero Battle Cup è un evento gratuito e aperto a tutti, e fa parte del Palinsesto Sport Milano, del Comune di Milano.

Esplora la Milano a colori

Le case colorate di Via Lincoln, quartiere giardino arcobaleno di Milano. Pic: @beaande

Oltre agli eventi in programma, regalati un giro tra i luoghi da scoprire in città: parti da via Lincoln, in zona Risorgimento — una stradina nascosta che sembra lontana anni luce dalla Milano indaffarata.

Nata alla fine dell’Ottocento come ‘Quartiere Giardino’ composto da piccole abitazioni a prezzi accessibili per gli operai del quartiere, oggi è una delle chicche più suggestive della città: un angolo silenzioso costellato di villette tra il pastello e l’arcobaleno, dal rosa al giallo, dal verde all’azzurro. In una giornata di sole, con i balconi in fiore, sembra uscita da una fiaba — perfetta anche per riempire la galleria del telefono.

Capolavori e musica a cielo aperto

Arco della Pace

Poi, perché non riscoprire i capolavori a cielo aperto di Milano?

L’Arco della Pace in tutta la sua gloria neoclassica (magari durante una corsetta all’alba); la splendida Casa Galimberti a Porta Venezia, gioiello Liberty, prima di un aperitivo; o i cortili del Castello Sforzesco, sempre accessibili gratuitamente, per una passeggiata senza troppi piani.

Resta dopo il tramonto, e vedi il Cortile delle Armi trasformarsi in uno degli scenari più magici dell’estate milanese grazie all’Estate al Castello.

Un tuffo per rinfrescarti: Milano sull’acqua

Bagni Misteriosi pic Anna Della Badia

Per un tuffo scenografico e fuori dagli schemi, niente batte i Bagni Misteriosi — tra curve rétro, charme Art Deco e Spritz sorseggiati a bordo vasca. Questo gioiello anni Trenta, ex piscina Caimi, sembra sospeso tra un film di Fellini e un set di Wes Anderson. L’estate in città, nella sua versione più cool.

Ma non finisce qui: scopri le piscine più belle e cosa può offrirti la Milano sull’acqua: dalla più grande wave pool del mondo nel suo genere a sport e divertimento, scopri tutti i nostri consigli.

Dalla pausa al parco alla serata al cinema

Cascina Cuccagna

Stendi una coperta ai Giardini Indro Montanelli, al Parco Sempione o alla BAM – Biblioteca degli alberi con un libro e un paio di focaccine per un picnic nel verde (o raggiungi il Boscoincittà per scoprire un’oasi di quiete). Fai un giro in barca sul Naviglio Grande per vedere Milano da un’altra prospettiva. La domenica, regalati un pranzo tra le cascine urbane, per una pausa di campagna nel cuore della città.

E la sera? Cinema all’aperto tra Palazzo Reale e Fabbrica del Vapore (e in tanti altri posti ancora), cocktail vista skyline sui vari rooftop bar milanesi, un dj set o un pop-up a BASE.

L’estate, insomma, la stagione giusta per guardare Milano con occhi nuovi.