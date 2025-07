Galleria, libreria Bocca celebra 250 anni con un francobollo commemorativo

Un francobollo della serie ‘Eccellenze del patrimonio culturale italiano celebra i 250 anni della Libreria Bocca, aperta a Torino nel 1775 e presente a Milano in Galleria Vittorio Emanuele II dal 1936. L’omaggio filatelico alla più antica libreria d’Italia è stato presentato oggi a Palazzo Marino, nel corso di una cerimonia cui hanno partecipato il sindaco Giuseppe Sala, il gestore della Libreria Bocca Giorgio Lodetti, Valentina Coen per il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Annamaria Gallo per Poste Italiane. Hanno preso parte all’appuntamento gli assessori Alessia Cappello (Sviluppo economico) e Emmanuel Conte (Bilancio e Patrimonio immobiliare). “L’emissione di questo francobollo commemorativo è un importante e dovuto riconoscimento ad un’attività che ha contribuito e continua a contribuire alla crescita culturale di Milano – ha commentato il sindaco Giuseppe Sala -. La Libreria Bocca è un luogo speciale, un punto di riferimento irrinunciabile per gli amanti dell’arte, grazie al quale la Galleria e la nostra città hanno acquisito maggiore prestigio e bellezza. Oggi, quindi, celebriamo 250 anni di una realtà che continua a promuovere arte e cultura tra i milanesi, rendendo Milano sempre più attrattiva e culturalmente viva e dinamica”. “È stata una mattinata fantastica. C’è tantissima emozione, C’erano cinquanta amici della famiglia e poi i rappresentati di Milano, del Ministero e delle Poste. – ha detto Giorgio Lodetti, che nel pomeriggio ha incontrato in negozio i clienti più affezionati della Libreria – I clienti qui con noi ci affiancano in questi momenti: ma non si possono chiamare ‘clienti’, ormai sono amici. È dal 1978, quindi cinquant’anni circa, che la nostra famiglia gestisce questa libreria specializzata in libri d’arte, ed è diventato un luogo d’incontro.

Qui i nostri frequentatori diventano familiari”. In questi due secoli e mezzo di vita, la Libreria Bocca ha aperto sedi in diverse città: Parigi, Firenze, Roma, Torino e Milano, dove dalla fine degli anni ‘70 è gestita appunto dalla famiglia Lodetti. Si tratta una delle prime attività ad aver trovato sede in Galleria Vittorio Emanuele II. Il Comune di Milano ha inoltre rinnovato la concessione dello spazio in uso fino al 2037, e con il nuovo contratto l’attività supererà un secolo di presenza nel ‘Salotto’ di Milano. “Ieri ho rinnovato la concessione grazie alla lungimiranza di questa giunta. Praticamente siamo qui fino al 2037: 12 anni per nuovi progetti insieme”, ha aggiunto Lodetti. Quello della libreria Bocca è Locale Storico d’Italia con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, che nel 2005 ha ottenuto il riconoscimento di Bottega Storica anche da parte del Comune di Milano e nel 2006 di Locale storico di Regione Lombardia. La libreria, inoltre, è stata eletta “Luogo del cuore” del FAI. Il timbro dei 250 anni della libreria Bocca è disponibile allo spazio filatelia di Milano per i prossimi 60 giorni, mentre la tiratura del francobollo di tipo B è di più di 200.000 esemplari in vendita su tutto il territorio nazionale.