I racconti di Capitan U 1947: Stanno giocando col fuoco, sulla nostra pelle!

I maestri della guerra, resi noti al mondo dormiente da Bob Dylan nel 1963 col suo “Masters of war”, regnano ancora. Immondi arbitri del destino dell’umanità, non curanti, giocano sulla scacchiera mondiale scambiandosi minacce e oscuri presagi. Sono distanti fra loro ma coesi nel modo di operare e nel far scorrere sangue di innocenti e indifese vittime. Ma anche noi, in qualche modo, siamo colpevoli perché non agiamo coesi, ma divisi, scegliendo ognuno, condizionati dalla politica che ci droga, le vittime per le quali reclamare e sfilare. Manifestiamo in cortei separati perché contano i morti palestinesi e non quelli ebraici, quelli ucraini e non quelli russi, quelli morti in mare e non quelli conseguenti in terra … oppure, viceversa. Non vogliamo capire che “guerra e ogni tipo di violenza fanno schifo in modo eguale!”

Dovremmo riuscire un giorno a marciare tutti uniti in contemporanea planetaria per isolare i “maestri della guerra” e renderli consapevoli delle loro responsabilità: se non si fermeranno in tempo non resterà nessuno, nemmeno loro, e, bruceranno per primi all’inferno.

Non ho altro da aggiungere!

Capitan U 1947

(alias Umberto Napolitano)