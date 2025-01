CHARLES DE FOUCAULD, Opera omnia Scuola della Cattedrale Lunedì 27 gennaio ore 18.30,CHIESA DI SAN GOTTARDO IN CORTE

La Scuola della Cattedrale, presieduta da Mons. Gianantonio Borgonovo, Arciprete del Duomo, inizia il nuovo anno con un evento culturale dedicato al religioso francese canonizzato nel 2022 da Papa Francesco: Charles de Foucauld (Strasburgo, 1858 – Tamanrasset, 1916) in occasione della pubblicazione dei primi due volumi dell’Opera omnia – Fammi cominciare una nuova vita e Cerco i miei amici tra i piccoli (Centro Ambrosiano, Milano 2024). Sono attualmente in lavorazione il terzo e quarto tomo dell’intero corpus di scritti di de Foucauld che saranno disponibili in una nuova traduzione italiana sulla base dei manoscritti originali.

Il primo volume raccoglie le meditazioni che de Foucauld ha scritto commentando ogni giorno un brano dei Vangeli secondo Matteo e Marco: un “parlato” messo per iscritto, un’esperienza molto personale che conduce ad un itinerario di trasformazione interiore, e soprattutto emerge il legame intenso che de Foucauld vive con il Signore e la Sua Parola. Nel secondo volume troviamo le meditazioni sul Vangelo secondo Luca che ci aprono il mondo della sua interiorità sollecitando nel lettore una immaginazione e un coinvolgimento singolare.

L’evento, moderato da Armando Torno, si terrà lunedì 27 gennaio alle ore 18.30 nella Chiesa di San Gottardo in Corte (via Pecorari, 2) con la partecipazione di Mons. Claudio Stercal, Direttore del «Centro Studi di Spiritualità» della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, di Don Cristiano Passoni, Assistente generale dell’Azione Cattolica Ambrosiana, di Sorella Antonella Fraccaro, Responsabile generale delle Discepole del Vangelo, e con un saluto di Mons. Gianantonio Borgonovo.