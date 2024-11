Migranti illegali in Italia

L’odierno numero uno dell’imprenditoria planetaria, Mr. Elon Musk, che ha rilevanti interessi economici nel ns. Paese ed è oggi designato componente della prossima amministrazione degli Stati Uniti, che sono indisputabilmente il principale alleato strategico dell’Italia, si è dichiarato personalmente stupefatto di fronte alla disputa al presente in corso nel ns. Paese tra il sistema giudiziario ed il governo relativamente alla immigrazione illegale.

Il commento espresso da Mr. Elon Musk è che “a causa della decisione dei giudici, al governo di Giorgia Meloni in Italia non sarà consentito espellere gli immigrati clandestini e i confini dell’Italia rimarranno aperti ed indi ai nuovi europei sarà consentito di invadere per sempre sia l’Italia che l’Europa” .e “questo è inaccettabile” a suo avviso.

Mr. Elon Musk si chiede, pertanto, se “Il popolo italiano vive in una democrazia” o se in Italia si dia il fatto che “è un’autocrazia non eletta a prendere le decisioni?”.

Se pur oggettivamente ben comprensibile che un siffatto commento da parte di un primario personaggio non italiano incida dolorosamente nella carne viva del sistema istituzionale italiano (che di conseguenza ha reagito vivacemente e pluralmente ad esso) va pure oggettivamente osservato che in un sistema delle istituzioni di una libera democrazia costituzionale nel mondo occidentale (ove anche l’Italia si colloca) un siffatto conflitto tra organi istituzionali di uno stato realmente basato sui principi dello “stato di diritto” è … semplicemente … “inconcepibile”!

Peccato che le differenti e svariate reazioni da parte dei differenti partiti politici italiani, nel loro primario istinto di autoconservazione mascherato da lesione della sovranità del Paese, non faccia spazio a delle più serie considerazioni, che suonino come un campanello d’allarme per il complessivo funzionamento attuale delle istituzioni della Repubblica Italiana, che paiono star per scivolare in una assai pericolosa situazione di confusione di competenze e rispettivi ruoli operativi (come di recente ho qui scritto in data 11 novembre e 29 ottobre u.s. ).

