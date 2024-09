Buon Compleanno Dry! Una settimana di festeggiamenti.

Sul podio delle pizzerie milanesi e 7° posto in Italia per la classifica 50 Top Pizza. La pizzeria di via Solferino 33 ha ormai un posto consolidato nelle preferenze dei Pizza Lovers milanesi ma non solo; al Dry si va anche per l’aperitivo, per il dopocena e per scoprire nuovi prodotti agroalimentari perché Lorenzo Sirabella, pizzaiolo e chef napoletano con origini ischitane, veicola attraverso i suoi impasti leggeri e croccanti prodotti e ricette che escono dai confini del mondo pizza e viaggiano verso una cucina a tutto tondo… vere e proprie esperienze gourmet proposte attraverso il disco di pasta più amato nel mondo.

Ma il Dry, aperto nel 2013, è ancora di più. Il locale milanese è stato precursore dell’abbinamento pizza-cocktail che ha cavalcato e perfezionato in questi anni grazie alla maestria di Edris Al Malat, vero e proprio mago della mixologist. Ogni ingrediente che finisce nel bicchiere è pensato, scelto e calibrato per esaltare l’esperienza del buon bere e del buon mangiare, con l’utilizzo spesso di materie prime di recupero dalle preparazioni in cucina, perché un altro pensiero importante per Lorenzo Sirabella è quello della sostenibilità e del recupero in cucina e dietro al bancone.

Il sodalizio fra i due ha portato ai grandi risultati in termini di gradimento e di popolarità del locale che, a partire dal 15 e fino al 22 settembre, festeggia i suoi 11 anni di lavoro e di successi, con tanta voglia di crescere ancora e migliorare sempre.

Durante la settimana è stato preparato un calendario di eventi spettacolari dietro all’iconico bancone del Dry. Gli astri nascenti della mixology internazionale si alterneranno per far vivere un viaggio nei bar più premiati e riconosciuti del momento: da Amsterdam, a Oaxaca, Atene, Berlino, Zurigo, Barcellona e Londra.

Un invito a prendere parte alla festa per chi non ci è mai stato e per gli affezionati.

Per conoscere il calendario completo: info@drymilano.it

Nella serata del 16, invece, si è svolto il grande Party with friendscon 28 special guest fra chef e bartender fra i migliori “sulla piazza” che hanno reso omaggio al Dry affiancando lo staff in segno di stima e di amicizia.

DRY Milano– via Solferino 33– 0263793414

Da martedì a domenica dalle 18 alle 2 – Lunedi chiuso