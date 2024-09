Pro-Palestina, sfila primo corteo dopo estate: protesta davanti sede Rai

Le manifestazioni Pro Palestina ritornano con la loro visione surreale e distorta della realtà Ieri è partito da piazza Gerusalemme il primo corteo pro Palestina dopo l’estate e i presidi di agosto, a 11 mesi dall’attacco del 7 ottobre. Circa 200 persone hanno raggiunto piazza Castello, per chiedere “lo stop al genocidio a Gaza”. Come ogni sabato i giovani palestinesi hanno protestato insieme ad altre sigle, da potere al popolo a rifondazione comunista e cambiare rotta. Presente anche la casa delle donne di Milano. Tra i colori della bandiera palestinese spicca il bianco delle kefiah, indossate dai manifestanti. Tra questi anche diverse famiglie con bambini. “Qui siamo in una piazza, Gerusalemme, che ci ricorda che lottiamo per avere uno stato nostro con capitale Gerusalemme – ha affermato dal carro alla testa del corteo il presidente della comunità palestinesi Lombardia Khader Tamimi – Israele non rispetta i popoli, le tradizioni, non hanno nulla, né nome né cognome” ha continuato il presidente al microfono. “Vengono da 100 paesi diversi, non hanno nessuna cultura, non sono assolutamente omogenei. L’Occidente ha voluto costruire qualcosa che non ha nulla a che fare in quella zona e chiedono a noi di accettare Israele. Ma neanche per sogno” ha concluso. “Circa 330 giorni di continuo genocidio. Parlare di numeri non è corretto, nel rispetto delle vittime. Ogni numero è una vita che è stata stroncata” ha sottolineato dal carro Mohammad Hannoun, presidente dell’associazione palestinesi in Italia. “Ho sempre seguito con il cuore il messaggio di questo bellissimo corteo di cittadini liberi, antifascisti e pro Palestina. Per noi Gerusalemme è unica, sarà la capitale della Palestina” ha continuato Hannoun. Al saluto e all’invito a continuare proveniente da una signora affacciata dal quarto piano di un palazzo a piazza Gerusalemme, Hannoun ha risposto: “L’Italia è questa signora, il popolo italiano è solidale. I vigliacchi non li vogliamo”. In vista dell’anniversario del 7 ottobre, i due presidenti hanno invitato tutte le associazioni palestinesi in Italia ad unirsi in un unico corteo, il 5 ottobre a Roma. “Ci avvicinaimo al primo anniversario di questo genocidio. Invito pubblicamente tutti i rappresentanti delle varie associazioni all’unità. Per portare un corteo unico di tutte le realtà palestinesi in Italia il 5 ottobre a Roma”, ha sottolineato Hannoun. La protesta si è accesa quando il corteo è sfilato davanti la sede della Rai in corso Sempione: “Il 7 ottobre non è una ricorrenza, ora e sempre resistenza. Ricordate alla Rai chi sono i criminali, chi sono i terroristi e gli assassini” hanno urlato dal carro. I giornalisti delle principali reti e media italiani sono stati accusati di non dare spazio ai palestinesi ma solo alla posizione del governo israeliano.

Tamimi ha ricordato che “la Rai è stata fondata per costruire un futuro, invece abbiamo visto come è diventata e come si è trasformata. Sta portando la politica sbagliata, quella degli assassini. Abbiamo chiesto diverse volte di incontrarci come delegazione, non hanno voluto”. Rivolto verso la Rai, il presidente ha chiesto nuovamente un incontro, per dare la possibilità ai rappresentanti palestinesi di esprimere la propria posizione.

