Regione Lombardia: Parità Vincente 2024

La Regione Lombardia attraverso il Consiglio Pari Opportunità regionale ha emesso il bando che dà il via al concorso “Parità Vincente”.

Come indica il nome stesso, l’iniziativa a premi si focalizza sul tema delle pari opportunità andando a mettere in risalto, e in un certo senso anche in competizione, le pratiche aziendali volte a superare qualsiasi tipo di discriminazione di genere.

Il concorso, che distingue tra diverse categorie a seconda delle dimensioni delle imprese, consiste nella compilazione di un questionario a tutto tondo sul tema (salary gap e opportunità di crescita e sviluppo solo per fare due esempi significativi) e inoltre richiede di indicare alcune pratiche specifiche adottate in ambito abbattimento delle eventuali diseguaglianze.

Raccogliendo tali riscontri, l’iniziativa favorisce inoltre la conoscenza e la diffusione delle pratiche meritevoli, agevolando l’applicazione delle stesse in contesti aziendali diversi da quelli in cui sono state sviluppate, favorendo un modello di rinforzo positivo all’ interno del tessuto economico lombardo.

Per le realtà che risulteranno vincitrici, la cui proclamazione avverrà a Dicembre, è prevista l’assegnazione del Bollino delle Pari Opportunità, a certificazione del merito dimostrato.

.

Massimiliano Castaldo