Controlli in aree dismesse e prevenzione antimafia per Milano Cortina 2026

Nel corso dell’ultima seduta del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Claudio Sgaraglia, è stata dedicata una particolare attenzione all’area industriale dismessa dell’ex SISAS di Pioltello – sito di interesse nazionale affidato alla Regione Lombardia per la presenza di ampi tratti da bonificare. La zona, nei giorni scorsi, è stata oggetto di controlli straordinari da parte delle Forze dell’ordine. Alla luce dell’analisi sviluppata è stato deciso di avviare una ricognizione generale delle aree dismesse presenti in città e nell’hinterland, al fine di predisporre, nei siti ritenuti a rischio di intrusione e che si prestano all’organizzazione di eventi estemporanei – quali rave party – specifici servizi di controllo da parte delle Forze dell’ordine e delle Polizie locali interessate. Durante la riunione sono state inoltre analizzate le attività di prevenzione antimafia svolte dal Ministero dell’Interno e dalla prefettura per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti per lavori, servizi e forniture connessi all’organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano – Cortina 2026. Sono in corso, al riguardo, accessi ispettivi mirati nei cantieri dei siti interessati dall’evento sportivo.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845