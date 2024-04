Ambiente, design e ristorazione di qualità. Benvenuti da Cocciuto in Via Turati

Nato da meno di due anni ha consolidato un posto importante nell’agenda dei milanesi che apprezzano la posizione strategica a pochi passi dalla Stazione Centrale e da via Montenapoleone, il design caldo, accogliente e di grande impatto e, ovviamente, l’altissima qualità dell’offerta che seleziona attentamente le materie prime e abbraccia tutti i momenti della giornata con un mood internazionale.

Ma andiamo con ordine, stiamo parlando del quinto locale milanese del brand Cocciuto del quale sono founder Paolo Piacentini e Michela Reginato che hanno portato avanti un progetto ambizioso quanto difficile ma, grazie ad un lavoro costante e preciso, hanno centrato l’obiettivo di trovare un’identità importante e riconosciuta nel panorama milanese.

Gli altri quattro locali sono in altrettanti luoghi strategici della città; Via Bergognone (zona Tortona), Corso Lodi (Porta Romana), Via Melzo (Porta Venezia) e Via Volta (zona Largo La Foppa) tutti accomunati dalla grande qualità del menù che, oltre alle pluripremiate pizze delle quali parleremo in un capitolo a parte, comprende alcuni capisaldi delle cucine regionali italiane, i pokè, le insalate, gli smash burger e i fritti.

Nella cucina del locale di Via Turati ci sono gli Executive Chef Alessandro Laganà e Mattia Fabris due giovani professionisti con un background di esperienze importanti e stellate. Il direttore responsabile del dipartimento sala è Marcello Del Grosso, altra figura importante che governa il servizio in maniera impeccabile, punto di forza di tutti i locali milanesi, mentre la carta delle pizze è affidata al team di pizzaioli guidato da Matteo Messina.

Da Cocciuto Turati si comincia la giornata con una proposta che spazia dalla prima colazione – ispirata a quella dei grandi hotel di tutto il mondo – alla cena. Fino al dopocena, momento in cui è possibile gustare un cocktail preparato ad arte e intrattenersi nelle serate animate da djset.

COCCIUTO

Via Filippo Turati, 25,

20121 Milano MI – Tel: 02 36594832

ORARI

LUN-GIO 7,30 – 23,30

VEN 7,30 – 24,00

SAB-DOM 8,00 – 24,00