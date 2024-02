Dal 9 al 14 febbraio torna “ChocoLOVE” a Palazzo Bovara

ChocoLOVE è il primo evento dedicato alla cultura del Cacao e del Cioccolato e alla valorizzazione dei Maestri Italiani e internazionali della cioccolateria, pasticceria e della gelateria e trasformerà per una settimana Milano nella capitale culturale del cioccolato.

La location è uno dei palazzi più eleganti del centralissimo Corso Venezia e il periodo è quello dedicato all’amore, la settimana di San Valentino. Amore in tutte le sue forme, oltre a quello di coppia e a quello per il cioccolato, gli amanti dell’arte potranno apprezzare le incantevoli creazioni artigianali, infine ChocoLOVE sarà una grande occasione per compiere un gesto di amore verso chi soffre. La manifestazione sosterrà tre grandi realtà del Terzo Settore come Fondazione Umberto Veronesi, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e Fondazione TOG, polo per le disabilità e le fragilità infantili.

Un temporary shop chiamato ChocoDompro porrà in vendita le idee regalo a sostegno delle onlus, fra le quali la pralina disegnata da Fabio Novembre e realizzata da Chocolate Academy Milano, l’elegante foulard in seta, disegnato dal poliedrico Jacopo Ascari realizzato dall’azienda Ratti, mentre il Maestro Denis Buosi porterà a Milano il suo progetto Gelato e Pasticceria sociale, realizzato con la cooperativa San Carlo per dare lavoro a persone con disabilità e vittime di violenza.

L’evento, che prevede esperienze visive, sonore, olfattive, sarà un viaggio alla scoperta del Cacao, dalla pianta al Cioccolato, attraverso i processi di lavorazione e attraverso l’analisi sensoriale. Le Masterclass aperte al pubblico saranno veri laboratori con la spiegazione delle tecniche e le degustazioni sensoriali.

Impossibile elencare tutti gli eventi che si susseguiranno a ritmo serrato per tutta la durata dell’evento; aree esperienziali, abbinamenti particolari del Cacao e del Cioccolato con il food, le erbe aromatiche, gli olii essenziali e il tè.

E ancora, le live performance, il ristorante e la caffetteria di Palazzo Bovara che proporranno, su prenotazione, piatti gourmet che valorizzano il cacao e il cioccolato e saranno allestiti per offrire al pubblico il luogo migliore per fare una dichiarazione d’Amore.

Il progetto ChocoLOVE è promosso dall’associazione We Love Italy e organizzato da BeeBestsrl con il prezioso supporto di Monica Meschini dell’International Institute of Chocolate and Cacao Tastingedi The Tea TastingInstitute. Le aziende che supportano lo sviluppo di manifestazione sono: IRCA e Joygelato, Novacart, Molino Dallagiovanna, Parmalat Professional, Barry Callebaut e Chocolate Academy, Alpro, Selmi, Irinox, Maldindia, Unox, Caffè Scala, EasyLife.

Tutte le info e il calendario completo delle giornate su www.chocolovemilano.it

Clara Mennella