Concerti astratti: l’arte di Marco Risolino

MIA – Monza International Art presenta il poliedrico artista Marco Risolino.

La creatività si sviluppa fin da piccoli: un estro particolare, una spiccata sensibilità, il gusto del bello e il desiderio di creare o imitare ciò che ci affascina. Musica, pittura, poesia, recitazione e tutte le forme d’arte hanno spesso dei punti d’incontro.

Marco Risolino nasce a San Donà di Piave (VE) nel 1994. Si forma come musicista (pianista, polistrumentista e compositore) laureandosi in Pianoforte classico con specializzazione in indirizzo interpretativo.

La passione per il disegno e per l’arte lo accompagna da sempre. Autodidatta, negli ultimi anni realizza serie pittoriche particolarmente apprezzate da pubblico e critica, italiana ed estera. Lo stile dell’autore è prevalentemente astratto: si snoda tra surrealismo, espressionismo e simbolismo. È presente nelle sue opere una ricerca di equilibrio espressivo che lo porta a creare lavori astratti strutturati o vicini all’arte orientale, che si fonda fortemente su un’integrazione tra gesto naturale, intuitivo e la ricerca di un’armonia costante.

Nascendo come compositore e polistrumentista, aggancia infatti la ricerca di armonia musicale e artistica: il singolo deve essere in sintonia con il tutto. L’individuo trova il suo ruolo nel gruppo e ogni elemento deve essere legato agli altri. Questa diventa la chiave per creare le sue opere che si muovono dalla fluid art alla pittura a inchiostro fino ad arrivare all’acquerello paesaggistico figurativo/semi-astratto, integrando anche mezzi digitali e la tecnica sumi-e giapponese.

Two fa parte di una serie di opere che si fondano sul rapporto tra l’artista e il suo mondo interiore. Singolo e comunità, mondo interiore ed esteriore vengono analizzati come facenti parte di un’unica realtà.

Le differenze, le divisioni e gli attriti appartengono a una dimensione che, seppur spesso evidente, è quella più superficiale, mentre quella più profonda unisce con una trama più o meno sottile il cosmo intero. Risolino è consapevole che ogni artista, in qualsiasi periodo storico, è fortemente legato a ciò che accade nel mondo esterno. Nelle sue opere cerca quindi di scavare dentro per “trovare fuori” e viceversa.

L’opera Two identifica due entità contrapposte ma complementari (concetti taoisti di yin e yang), evidentemente connesse con la realtà in cui sono inserite (si veda la scelta cromatica). La pittura astratta di Risolino può richiamare figure reali o fantastiche, strutture biologiche o geologiche, concetti o idee in base a chi le sta osservando. <<Il mio auspicio – afferma Risolino – è che, all’osservatore che si pone la domanda “Che cosa rappresenta?”, la risposta emerga spontanea, senza forzature o bizzarre interpretazioni a posteriori, alle quali piuttosto prediligo il silenzio. Ciò rende, inconsciamente, l’atto dell’osservazione un potente mezzo creativo, che mette in contatto diretto l’artista e lo spettatore>>.

Dott. Francesca Provetti

