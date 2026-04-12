Diritti degli animali e liti di vicinato: a Binasco nasceva il supporto legale contro la “babele” normativa

Quello che era nato come un servizio pioniere a Binasco (“Avvocato Animali”) è oggi un punto di riferimento in un contesto legale che, pur restando complesso, ha fatto passi da gigante verso una maggiore tutela e una più chiara definizione dei diritti.

Ecco l’aggiornamento della situazione normativa e giurisprudenziale ad oggi:

1. La “Riforma Costituzionale” nel quotidiano

Dal 2022, la tutela degli animali è entrata ufficialmente in Costituzione (Art. 9). Nel 2026, questo non è più solo un principio astratto, ma viene usato dai giudici per annullare regolamenti condominiali o ordinanze sindacali troppo restrittive. Gli animali sono considerati “esseri senzienti” e non più “oggetti”, influenzando pesantemente le cause di separazione e successione.

2. Condominio: Il consolidamento dell’Art. 1138 c.c.

La giurisprudenza del 2025-2026 ha blindato il diritto di tenere animali in casa.

Nullità dei divieti: Anche i regolamenti “contrattuali” (quelli firmati davanti al notaio all’acquisto della casa) che vietano gli animali sono ormai considerati nulli per violazione dell’ordine pubblico .

Uso degli spazi comuni: I condomini non possono vietare l’accesso di cani e gatti ad ascensori o cortili, ma possono regolamentarne l’uso (obbligo di guinzaglio corto e pulizia immediata con acqua in caso di minzione).

Limiti di tollerabilità: Resta fermo il limite dell’Art. 844 c.c. sulle immissioni rumorose. Se l’abbaio supera la “normale tollerabilità” (valutata caso per caso, non più solo con decibel fissi), il proprietario rischia sanzioni civili o, nei casi più gravi di disturbo a tutto il palazzo, la contestazione dell’Art. 659 c.p. (disturbo della quiete pubblica).

3. La Legge 6 giugno 2025, n. 82

Questa è la grande novità legislativa recente. Ha introdotto:

Inasprimento delle pene: Per maltrattamento e abbandono, con procedure più snelle per il sequestro preventivo dell’animale.

Anagrafe Nazionale Unica: È diventata operativa l’interconnessione totale delle banche dati regionali. Entro il 2026, ogni animale d’affezione (non solo cani, ma in molte regioni anche gatti) deve essere registrato in un sistema centrale per contrastare l’abbandono.

4. Nuove Frontiere: Animali e Famiglia

Il servizio di Binasco aveva visto giusto: il 25% delle liti riguarda separazioni e successioni.

Affido Condiviso: In assenza di accordo tra i coniugi, i tribunali stanno applicando per analogia le norme sull’affidamento dei figli, valutando quale dei due proprietari possa garantire il miglior benessere psicofisico all’animale, indipendentemente da chi lo abbia acquistato.

Eredità: Sebbene in Italia non sia ancora possibile nominare un cane come erede universale, sono aumentati i casi di “legati” (fondi destinati specificamente alla cura dell’animale) gestiti da esecutori testamentari professionisti.

5. Il “Caso Binasco” e l’evoluzione dei servizi

L’iniziativa “Avvocato Animali” di Francesca Zambonin ha fatto scuola. Nel 2026, la Lombardia rimane la regione con la maggiore densità di richieste legali (ancora vicino al 50%), ma il modello di consulenza specifica si è espanso:

Mediazione Obbligatoria: Per le liti di vicinato legate agli animali, si punta sempre più sulla mediazione civile per evitare anni di tribunale.

Supporto Tecnico: Gli avvocati collaborano ora stabilmente con etologi e istruttori cinofili che fungono da periti per dimostrare, ad esempio, che un cane non è aggressivo o che l’abbaio è causato da fattori esterni non imputabili al proprietario.

In sintesi: Se nel 2024 la normativa era una “babele”, nel 2026 la strada verso un Codice Unico degli Animali è tracciata. L’animale è oggi un “soggetto di diritto” a bassa intensità, la cui tutela prevale spesso sul mero interesse economico o sul fastidio estetico dei vicini, a patto che il proprietario rispetti rigorosi standard di igiene e controllo.