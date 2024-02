Un fine settimana alla scoperta degli agrumi e dei loro aromi, colori e sapori.

Il 10 e 11 febbraio Villa Necchi Campiglio ospiterà la XII edizione di Agrumi, un’esposizione che permetterà ai visitatori di conoscere un patrimonio di biodiversità tipica dei paesaggi mediterranei e di acquistare piante, frutti, mieli, birre aromatizzate, profumi, cosmetici, raffinati decori e altri prodotti selezionati sulla base della loro qualità e particolarità.

Per la prima volta in mostra mercato si troveranno originali oggetti e arredi di design sostenibile per la casa e l’ufficio, realizzati con un biomateriale innovativo, organico e resistente, ottenuto dalla trasformazione di bucce d’arancia, scorze di limone e scarti di caffè.

Due importanti novità caratterizzeranno l’edizione 2024: si terranno quattro speciali corsi di cucina dedicati agli agrumi, a cura di Lady Chef, associazione che fa parte della Federazione Italiana Cuochi. Durante ogni sessione, della durata di tre ore circa, i partecipanti potranno preparare un menu completo, dedicato a Puglia, Campania, Sicilia e Calabria con gli agrumi caratteristici di ciascuna regione, la cui consumazione costituirà il momento finale e conviviale dell’incontro.

Il pubblico potrà cimentarsi nel laboratorio di fotografia botanica a cura di Marco Beck Peccoz, professionista specializzato nelle immagini di dettagli naturalistici (le attività sono su prenotazione e a pagamento).

Il fine settimana sarà arricchito da interessanti incontri: la presentazione del libro di Francesco Pavesi, Gli Agrumi dei Medici, sulla collezione appartenuta alla corte medicea, e una conversazione a quattro tra Giuseppe Barbera, autore del libro Agrumi. Una storia del mondo, Giorgia De Pasquale, architetto paesaggista, Fabio Moschella, imprenditore agricolo e già presidente del consorzio Limone di Siracusa IGP, e Davide Chiaravalli, vivaista: il dialogo verterà sugli agrumi in diversi ambiti, dalla cucina alla storia, dall’economia alla cultura, fino al paesaggio.* * *

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

Sabato 10, dalle ore 12 alle 18; domenica 11 febbraio, dalle ore 10 alle 18

Sabato 10 e domenica 11 febbraio, alle ore 10.30 e 14.30

Quattro speciali corsi di cucina dedicati agli agrumi, a cura di Lady Chef, associazione che fa parte della Federazione Italiana Cuochi. Durata: 3 ore. Costo: 120€ intero; 100€ iscritti FAI. Attività su prenotazione, posti limitati, 20 partecipanti

Sabato 10 alle ore 12.30, 14.15 e 16.45; domenica 11 febbraio alle ore 10.45, 12.15, 14.15 e 16.45

Workshop di fotografia con Marco Beck Peccoz

Il workshop intende analizzare gli aspetti della macrofotografia botanica applicata agli agrumi e toccherà i temi dell’illuminazione, della composizione e della gestione della post-produzione di still life di agrumi. Ogni partecipante potrà portare la propria attrezzatura fotografica Format. Durata: 1 ora e 30. Costo: 60€ intero; 50€ iscritti FAI. Attività su prenotazione, posti limitati, 10 partecipanti

Domenica 11 febbraio, alle ore 12

Conversazione a quattro tra Giuseppe Barbera, autore del libro Agrumi. Una storia del mondo, Giorgia De Pasquale, architetto paesaggista, Fabio Moschella, imprenditore agricolo e già presidente del consorzio Limone di Siracusa IGP, e Davide Chiaravalli, vivaista.

Domenica 11 febbraio, alle ore 15

Presentazione del libro di Francesco Pavesi, Gli Agrumi dei Medici, sulla collezione appartenuta alla corte medicea. Ne parla con Gianni Simonti, curatore della collezione di agrumi del Giardino di Boboli a Firenze.

Entrambi i giorni, tutto il giorno

Percorso olfattivo sensoriale a cura di Francesca Giuffrida, consulente d’arredo olfattivo – Catania e degustazione di caffè aromatizzato al limone a cura di Salvatore Iaccarino, FAI – Baia di Ieranto (NA).

Per informazioni e prenotazioni: Villa Necchi Campiglio, via Mozart 14. Telefono: 02 76340121; email: fainecchi@fondoambiente.it

www.villanecchicampiglio.it – www.fondoambiente.it