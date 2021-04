Vigili multano le auto sul marciapiede per il lavaggio strade. Rivolta dei residenti in Via Traiano (video)

La esasperazione dei residenti per la sosta sempre più impossibile a Milano cresce. Oggi pomeriggio in Via Marco Ulpio Traiano, si è scatenata l’indignazione popolare dei residenti perché alcuni Vigili volevano fermare una signora che protestava fortemente per la sanzione subita. Nella via sono stati da poco risistemati i marciapiedi e dove prima era tollerata la sosta non si può più parcheggiare. Nemmeno la sera prima del lavaggio strade notturno. Un vero insulto alla ragione.

La pattuglia della Polizia Locale ha chiamato rinforzi e dalla vicina stazione di Piazzale Accursio sono giunti una decina di Vigili e alcune volanti. Mai vista a Milano una esplosione di rabbia contro la Polizia Locale, che, va detto, esegue disposizioni assurde imposte dalla politica anti-auto della Giunta.

Nella zona sono stati tagliati numerosi posti auto per il rifacimento dei marciapiedi. Altri dovranno essere eliminati per la vicina ciclabile di Corso Sempione e Viale Certosa. A qualche decina di metri dal luogo, ha sede il centro commerciale Portello che richiama sempre auto in sosta. Il Comune ha addirittura rinunciato ad esercitare il diritto di concedere ai residenti un contingente di posti all’interno del parking del centro commerciale Portello (deserto la notte), che pure era previsto nella convenzione che permise la costruzione del polo commerciale.

La beffa per i cittadini, e anche per il sottoscritto, è che da settimane reclamiamo la presenza della Polizia Locale per allontanare dai giardinetti nella stessa via decine di extracomunitari che tutte le sere lasciano bottiglie, rifiuti e altro rendendo impraticabile l’area cani e l’area giochi anche di giorno. Non sono mai usciti nemmeno una sera. Mentre stasera sono accorse moltissime volanti. Dopo questo episodio spero che sia chiaro a Granelli e alla Polizia Locale che in caso di lavaggio delle strade i residenti devono poter lasciare l’auto sul marciapiede.