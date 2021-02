Regione, Comazzi: “Da opposizione atto disperato. M5s e PD sfiduciati dai lombardi.

Il capogruppo azzurro: ‘Basta con teatrini mentre i cittadini soffrono. In Lombardia modello disastroso del Governo non troverà mai spazio.

“Dopo il ridicolo spettacolo di cabaret della scorsa settimana oggi (ieri ndr) l’opposizione presenta l’ennesima mozione di sfiducia al presidente Fontana. Un atto disperato del Pd e del M5S, che cercano goffamente di screditare la Regione per scagionare gli innumerevoli disastri del loro Governo dimissionario” afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Fi in Consiglio regionale. “Per un intero anno – continua – gli esponenti della minoranza hanno gettato fango sulla Lombardia con polemiche assurde, restando zitti di fronte agli scandali che investivano il Governo. Anziché organizzare vergognosi teatrini con finti questuanti e fischi da stadio mentre i lombardi soffrono per la crisi, i consiglieri del Pd e del M5S dovrebbero chiedere al Governo chiarezza sulla maxi commessa da 1 miliardo e mezzo per l’acquisto delle mascherine, sui ritardi nella consegna dei vaccini e sull’acquisto di siringhe a prezzi due volte più alti del dovuto. I lombardi – conclude – sono stufi delle prese in giro e delle speculazioni politiche sulla loro pelle. Pd e M5S continuino a presentare mozioni di sfiducia: loro sono già stati sfiduciati dai cittadini. In Lombardia il modello disastroso, irresponsabile e dannoso del Governo giallorosso non troverà mai spazio”.