Gianluca Corrado (M5S): «Sala si ricandida perché non gli hanno proposto altri incarichi e Milano è una città per ricchi»

Gianluca Corrado, ex candidato sindaco del M5S, esclude categoricamente un’alleanza con Sala e, in un’intervista a Leggo, delinea un ritratto del Sindaco impietoso, con schiettezza e alla domanda Cosa pensa della ricandidatura di Sala? risponde «Non regge. Si è ricandidato solo perché non gli hanno proposto altri incarichi. E ha fallito come sindaco, perché abbiamo una città per ricchi: senza un reddito alto non sopravvivi. È drammatico».

Cosa trova drammatico?

«Le periferie abbandonate, peggio di cinque anni fa; e il sistema del welfare, per cui nel 2020 sono stati destinati 560 milioni ma non sono tutelati i deboli, infatti, sempre più padri di famiglia non arrivano a fine mese e per tante famiglie “normali” affittare una casa ha dei costi insostenibili».

Una città per ricchi, per un centro ricco, per piazze fintamente rivoluzionate, con gli occhi che parlano ai ricchi. Ed è riuscito a far lievitare il costo delle case in alcuni quartieri, a benedire il cemento, con la consueta ecologia che, alla fine, si realizza nelle piste ciclabili. Dice ancora Corrado “Gli fa comodo apparire bendisposto, ma non lo è». Ora, in campagna elettorale è bendisposto con tutte le sigle che possono allearsi, ma un’idea costruttiva che valga per tutta la città, non c’è.

