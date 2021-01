Parla Feder “ Contro l’inferno della droga, la nuova iniziativa “Dona un libro al bosco”

L’”irresistibile” Boschetto di Rogoredo vive una sua vita, con il consueto tragico do ut des che scandisce il tempo di spacciatori e drogati, nella schiavitù di un bisogno irrinunciabile. Nasce direttamente dall’incontro dei giovani con i giovani la nuova iniziativa ‘Dona un libro al bosco’. Riempire di cultura questo “non luogo” a #Rogoredo, trasformandolo da luogo di perdizione in luogo di ricerca è quello che oggi i ragazzi stessi ci chiedono di fare. È stupefacente rendersi conto di quanto la fame di sapere, di racconti, di storie lontane possa superare a volte anche quella di cibo.

Parla Simone Feder psicologo e volontario “Sono giovani, spesso giovanissimi, che si esaltano con miscugli vari, anche di psicofarmaci, con droghe oggi acquistabili a poco prezzo, con la convinzione di appartenere a un gruppo, Le case di recupero sono piene, ma necessitano di specialisti per far fronte a disturbi psichiatrici e fisici dovuti agli stupefacenti. E qui non esistono le regole della zona rossa o arancione, il via vai alla sera nel Boschetto non si interrompe. Durante il giorno si spostano in una zona vicino alla ferrovia, ma il flusso continua. Il mio timore è che stiamo accettando e tollerando la nascita di una generazione con disturbi psichiatrici che possono diventare permanenti. Occorre pensare a nuove strutture, a nuovi modelli d’incontro e di eventuale recupero. La pandemia acuisce il disagio e il bisogno di guadagnare. Una soluzione ad ampio raggio va trovata: un drogato in casa crea disperazione. Sapesse quante madri mi scrivono, ad esempio “Che dolore, sapere che mia figlia sceglie questo mondo che io non conosco e non condivido per scelta. Sono dispiaciuta, triste, soffro di un grandissimo dolore che non posso gestire e dominare, troppo forte per me. Da madre non sono riuscita a fare quello che fa madre eroina, ti porta dove vuole lei, a modo suo ti cura. Per il suo proprio interesse, sceglie, decide quale momento deve acchiapparti, comanda lei, quella carogna che si nutre della tua carne, quella più debole, fragile”.