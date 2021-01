Crolla il controsoffitto di una scuola? Risponde Limonta “maestro” di parole e promesse

Siamo alle solite constatazioni e ai soliti rilievi. Si invoca tanto la necessità per l’apertura delle scuole, ma a Milano è tabù la manutenzione degli edifici scolastici che cadono a pezzi, si incendiano senza che suoni neppure l’all’arme. Per ricordare gli ultimi episodi. Limonta è immediato nel rispondere con promesse, ma il fare è un’altra cosa.

Incidente alla scuola dell’Infanzia comunale di via Monterotondo 10, a Niguarda: crolla il controsoffitto «Ci siamo insospettiti quando giovedì mattina, rientrando all’asilo, i commessi ci hanno invitato a non entrare dall’ingresso principale ma dal retro. Poi ci siamo accorti del motivo: una parte del controsoffitto era crollata nell’atrio. Noi genitori siamo preoccupati. Fortuna che la caduta è avvenuta durante la chiusura del plesso. Il 16 dicembre colava acqua dal soffitto». E l’assessore all’Educazione del Municipio 9 Deborah Giovanati: «Il Comune era a conoscenza dell’infiltrazione – sottolinea – ma non ha effettuato alcun intervento. Non è accettabile» (le dichiarazioni sono state raccolte da Il Giorno) I genitori spaventati chiedono sicurezza senza troppi giri di parole. Limonta risponde “Da martedì, con i tecnici di MM che si occupano di manutenzione ordinaria, farò un sopralluogo. La situazione è sotto controllo, l’area è stata delimitata e rimosso il cartongesso pericolante. L’evento probabilmente è stato causato da un’infiltrazione aggravata dalla nevicata.” I tecnici della MM? Siamo senz’altro in mane sicure…scusate l’ironia, ma qualcuno ha verificato lo stato di degrado degli edifici popolari MM?